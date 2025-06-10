聽新聞
0:00 / 0:00
影／75歲婦當詐團車手取款被逮 辯稱上網找工作...以為做證券業務
台北市7旬黃姓老婦擔任詐騙集團車手，向一名男子取款38萬8千元時被警方逮捕，稱上網應徵證券工作，依指示取款，不知是詐騙，警方清查被害人遭假投資騙走30萬4千元，將黃依詐欺罪、洗錢防制法移送。
警方調查，從事美髮業31歲蕭姓男子在臉書瀏覽股票投資廣告，加入LINE投資群組，今年4月起匯款4次共8萬4千元，上月在北市象山公園面交22萬元，無法出金，經擔任警察的朋友提醒發覺受騙，本月3日赴信義警分局吳興街派出所報案。
警方指導蕭與詐團相約隔天在象山公園面交，75歲黃姓女子到場取款被埋伏員警逮捕。她稱，上求職網站找工作，對方稱工作是證券公司業務，要向顧客收取交割金，每次酬勞1500元，並以LINE傳來公司網址及地址，她信以為真，上月底在新北市土城區收黃金，不知價值，這次是第2次跑腿。
警方從她身上搜出偽造的資訊公司工作證4張、現金收據1張、合作協議書一批及作案用手機，詢後移送，追查其餘車手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言