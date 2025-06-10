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影／75歲婦當詐團車手取款被逮 辯稱上網找工作...以為做證券業務

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市7旬黃姓老婦擔任詐騙集團車手，向一名男子取款38萬8千元時被警方逮捕，稱上網應徵證券工作，依指示取款，不知是詐騙，警方清查被害人遭假投資騙走30萬4千元，將黃依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，從事美髮業31歲蕭姓男子在臉書瀏覽股票投資廣告，加入LINE投資群組，今年4月起匯款4次共8萬4千元，上月在北市象山公園面交22萬元，無法出金，經擔任警察的朋友提醒發覺受騙，本月3日赴信義警分局吳興街派出所報案。

警方指導蕭與詐團相約隔天在象山公園面交，75歲黃姓女子到場取款被埋伏員警逮捕。她稱，上求職網站找工作，對方稱工作是證券公司業務，要向顧客收取交割金，每次酬勞1500元，並以LINE傳來公司網址及地址，她信以為真，上月底在新北市土城區收黃金，不知價值，這次是第2次跑腿。

警方從她身上搜出偽造的資訊公司工作證4張、現金收據1張、合作協議書一批及作案用手機，詢後移送，追查其餘車手。

台北市7旬黃姓老婦（右）擔任詐騙集團車手，取款時被警方逮捕，稱上網應徵工作，不知是詐騙。記者李奕昕／翻攝
台北市7旬黃姓老婦（右）擔任詐騙集團車手，取款時被警方逮捕，稱上網應徵工作，不知是詐騙。記者李奕昕／翻攝
台北市7旬黃姓老婦（右）擔任詐騙集團車手，取款時被警方逮捕，稱上網應徵工作，不知是詐騙。記者李奕昕／翻攝
台北市7旬黃姓老婦（右）擔任詐騙集團車手，取款時被警方逮捕，稱上網應徵工作，不知是詐騙。記者李奕昕／翻攝

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