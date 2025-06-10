影／諜對諜！南警監控手凝視詐團監控手 待他呼叫有警察已來不及

台南市警第五分局立人派出所於昨天在4小時破獲兩起假投資真詐欺案件，共逮捕3名犯嫌；其中一案的監控手已發現警察，邊通報「疑似有警察靠近」邊逃跑，殊不知警方安排的監控手已早在他身後凝視，警員監控手當場追捕到詐團監控手，3人均移送法辦。

40多歲楊姓女子今年1月在臉書接觸到投資廣告，只要點擊就會加入通訊軟體，對方即可進一步接觸；楊女遇上自稱投資專家的網友，對方還主動寄送「窮爸爸富爸爸」書籍，她閱讀後以為認識真的專家，解除戒心，接受邀請加入假投資群組。

該投資群組聲稱從事股票對沖交易、保證獲利且獲利抽成僅30%，群組內各帳號紛紛營造穩賺不賠的假象；楊女誤信後，近幾個月來連續匯款數十萬元，昨天詐騙集團更下重手，要她一次交付200萬元，楊女也準備前往銀行領款。

所幸這次楊女親友發覺她又要去領錢，不斷勸說，認為她根本是被騙，楊女答應詢問警方查證，報警處理；轄區台南市警第五分局立人派出所趕往瞭解，告知確實是假投資、真詐騙手法，楊女才知近幾個月來投入的存款全化為烏有，可能都拿不回來。

楊女十分生氣，答應配合警方辦案，於是向詐團聲稱要交款，雙方相約下午4時許至公園南路一間超商前見面，交付款項；帶著假識別證的45歲孔姓車手現身，不知已被警方盯上，正與楊女交談中，此時詐騙集團安排的監控手20歲顏姓男子，在對面道路發覺疑似有便衣警察。

顏警覺有異，呼叫孔「疑似有警察靠近、疑似有警察靠近」，自己也準備離去，沒想到警方早已料到，也安排了監控手在附近監控，在顏後方凝視確認他就是詐團共犯；於是孔還來不及行動就被逮，顏則是被警方監控手追上，在西門路上逮捕到案，查扣手機及2萬多元現金。

無獨有偶，40多歲杜姓男子同樣今年3月在臉書接觸到投資廣告，一點擊就加入通訊軟體，要他投資虛擬貨幣，顏也匯款3筆數十萬元後，經親友提醒才知有異；昨天下午向警方報案，同樣在第五警分局立人派出所轄區，警員也請他配合辦案，向詐騙集團聲稱要當面交款。

杜與詐團相約晚間8時許在公園南路的超商碰面，40歲許姓女子現身，當場遭逮，不過這次警方的監控手未發現詐團監控手，將許女帶回時，下午抓的孔姓、顏姓男子兩人也都在所內；警方詢問後，將3名詐團成員依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

第五分局偵查隊指出，詐騙集團利用社群媒體廣告、包裝專業投資話術，誤導民眾相信「穩賺不賠」、「高報酬低風險」等假象，使人一步步落入陷阱；警方除持續查緝車手，也同步分析犯嫌手機通聯、帳戶資金流向等數位足跡，擴大追查幕後主嫌與整體詐騙架構，瓦解詐騙鏈條。