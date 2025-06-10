快訊

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

派兵進駐洛杉磯！加州正式提告川普 范斯：總統絕不會退縮

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大熱天把自己關在汽車行李廂躲警察 詐騙同夥怕他悶死招了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨天高溫超過30度，1名詐騙集團未成年車手怕被警察抓到，竟然躲在轎車後行李廂，同夥被捕擔心他被悶死，趕緊主動告知員警，後面還有1個人！最後2人皆被依詐欺罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局是在日前查獲詐欺車手之後，擴大追蹤向上溯源，掌握到1名潛在被害人，便請他配合和詐騙集團相約面交現金。員警昨天前往樹林區中山路一段附近埋伏，等到下午2時許嫌犯開車現身取錢，2輛偵查車立即衝出，前後包抄逮捕到2名取款車手。

20歲王姓男子與17歲許姓少年從南部開車北上應徵車手，由於詐騙集團要求每次面交取款只能1人現身，免得同時被抓折損車手人力，許姓少年竟異想天開把自己關在轎車行李廂。

但昨天實在太熱了，王姓車手取款後被警方逮捕，擔心許姓少年悶死在車內，主動告知，後面還有1個人。員警再把少年拖出車外，同時查扣轎車1輛、現金2萬元、點鈔機1台、工作手機3支，警詢後今天上午將2人依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市昨天高溫超過30度，1名詐騙集團未成年車手怕被警察抓到，竟然躲在轎車後行李廂，同夥被捕擔心他被悶死，主動告知員警，後面還有1個人！最後2人皆被依詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市昨天高溫超過30度，1名詐騙集團未成年車手怕被警察抓到，竟然躲在轎車後行李廂，同夥被捕擔心他被悶死，主動告知員警，後面還有1個人！最後2人皆被依詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市警方昨天在樹林區攔車逮捕詐騙集團車手，嫌犯擔心同夥躲在行李廂悶死，趕緊主動告知員警，後面還有1個人！最後2人皆被依詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市警方昨天在樹林區攔車逮捕詐騙集團車手，嫌犯擔心同夥躲在行李廂悶死，趕緊主動告知員警，後面還有1個人！最後2人皆被依詐欺罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

車手 詐騙集團

延伸閱讀

高雄騎士撞轎車噴飛事出有因 錯在旁邊第三人突開車門

影／大甲轎車不斷按喇叭逼前方機車讓路 警將追查開罰

影／她騎黃牌檔車路口轉彎撞轎車 車殼解體人慘摔影片曝光

影／已婚男上班族遭「假應召、真詐騙」匯款34萬 女車手、2少年被逮

相關新聞

女星劉香君丈夫疑涉詐騙案 新北刑大南下高雄搜索拘提

藝人劉香君丈夫同時也是電視台前製作人李能謙，因涉及詐騙案件，新北市刑大獲報展開偵辦，今天上午10時許派員持搜索票及拘票南...

影／75歲婦當詐團車手取款被逮 辯稱上網找工作...以為做證券業務

台北市7旬黃姓老婦擔任詐騙集團車手，向一名男子取款38萬8千元時被警方逮捕，稱上網應徵證券工作，依指示取款，不知是詐騙，...

影／諜對諜！南警監控手凝視詐團監控手 待他呼叫有警察已來不及

台南市警第五分局立人派出所於昨天在4小時破獲兩起假投資真詐欺案件，共逮捕3名犯嫌；其中一案的監控手已發現警察，邊通報「疑...

影／大熱天把自己關在汽車行李廂躲警察 詐騙同夥怕他悶死招了

新北市昨天高溫超過30度，1名詐騙集團未成年車手怕被警察抓到，竟然躲在轎車後行李廂，同夥被捕擔心他被悶死，趕緊主動告知員...

台中女高中生疑交友失聯5天 父坦言：怕她去詐騙園區

台中市沈姓女高中生在4日離校後不知去向，迄今已進入第5天，家屬在網路刊登尋人啟事，希望外界幫忙協助找人，警方已受理協尋，...

假員警阻止向派出所求助 彰化婦察覺有異報警

彰化縣田中鎮1名婦人接獲假銀行客服及假員警來電，稱有人持其證件想申請理賠金，且要她「不要麻煩當地派出所」，婦人聽到這句話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。