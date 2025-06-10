影／大熱天把自己關在汽車行李廂躲警察 詐騙同夥怕他悶死招了

新北市昨天高溫超過30度，1名詐騙集團未成年車手怕被警察抓到，竟然躲在轎車後行李廂，同夥被捕擔心他被悶死，趕緊主動告知員警，後面還有1個人！最後2人皆被依詐欺罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局是在日前查獲詐欺車手之後，擴大追蹤向上溯源，掌握到1名潛在被害人，便請他配合和詐騙集團相約面交現金。員警昨天前往樹林區中山路一段附近埋伏，等到下午2時許嫌犯開車現身取錢，2輛偵查車立即衝出，前後包抄逮捕到2名取款車手。

20歲王姓男子與17歲許姓少年從南部開車北上應徵車手，由於詐騙集團要求每次面交取款只能1人現身，免得同時被抓折損車手人力，許姓少年竟異想天開把自己關在轎車行李廂。