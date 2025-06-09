台中女高中生疑交友失聯5天 父坦言：怕她去詐騙園區

台中市沈姓女高中生失聯多日，沈父今天出面受訪，喊話女兒回家。圖／讀者提供

台中市沈姓女高中生在4日離校後不知去向，迄今已進入第5天，家屬在網路刊登尋人啟事，希望外界幫忙協助找人，警方已受理協尋，但未尋獲。沈父今天下午受訪，提到近日才有女大生被騙去詐騙園區，也擔心女兒被騙，透過媒體喊話「出去玩OK，記得回來」。

沈父表示，女兒在校成績不差，過去沒有晚歸紀錄，不過近兩周上課有遲到，4日晚間9時許返家時，發現女兒還沒回家，等了一天之後，決定報警協尋，後來向女兒同學、校方詢問，女兒近日疑似結交一名住在大甲區的男網友，甚至還有跟學妹借手機連WIFI與網友聯繫。

沈父說，查看手機內容發現，女兒也曾向多名學姐索借身分證，因近期有女大生被騙往柬埔寨詐騙園區，他也十分擔心女兒會不會遇到類似狀況，也透過媒體向女兒喊話「出去玩OK，記得回家，抱持聯絡」。

第五警分局表示，此案是在5日時，受理沈姓女高中生（17歲）的母親報案，沈女在4日下午5時許，從學校離開後即不知去向，全案依規定受理失蹤人口，報請勤務指揮中心通報轄內，或他轄有關單位、線上警力查尋，目前尚未尋獲。

警方調查，沈女4日下午4時許搭乘公車，同日下午5時許在新民高中站下車後，即不知去向，已持續調閱沿線監視器，全力協尋失聯學生。

第五警分局呼籲，若民眾有任何線索，請立即撥打110或與第五分局東山派出所聯絡（電話：04-22392713），共同協助尋找失聯學生。

家屬刊登的尋人啟事提到，沈女有向同學提過，大甲區有一個男友，但家人也聯繫不上。

女高中生失蹤前特徵身穿灰色上衣、高中紫色運動褲、白色板鞋，背黑色書包與白色手提袋，手拿類似菜籃的水壺袋，頭髮短是棕色，有戴紫色圈框眼鏡，額頭有大拇指胎記，脖掛一個銅八卦。