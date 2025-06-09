假員警阻止向派出所求助 彰化婦察覺有異報警

彰化縣田中鎮1名婦人接獲假銀行客服及假員警來電，稱有人持其證件想申請理賠金，且要她「不要麻煩當地派出所」，婦人聽到這句話察覺有異而報警，警方告知此為常見詐騙手法。

彰化縣警察局田中分局今天發布新聞稿指出，年約60歲婦人日前接獲自稱銀行客服人員致電，不僅講出她的姓名與出生資料，還稱有男子持其證件試圖申請理賠金，須確認她是否認識男子，婦人回應未有此事後，對方又說要請警察協助確認即掛電話。

過沒多久，自稱警察的男子來電，要求她攜帶證件前往警察局處理，婦人因無法前往，表示會到附近派出所詢問，對方隨即阻止並說「不要麻煩當地派出所」，婦人感到奇怪，立刻撥打110報警。

田中派出所副所長張清權及警員張宇翔獲報前往，向婦人說明這是常見詐騙手法之一，詐騙集團利用受害者不清楚流程、惶恐不安心理，偽裝金融機構與警方進行多層次話術詐騙。

警方表示，民眾遇到類似來電務必冷靜判斷，可利用警政署所設「打詐儀表板」網站，查詢最新詐騙手法與案例，或立即撥打165反詐騙專線、110報案，保護自身安全與財產。