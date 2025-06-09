影／已婚男上班族遭「假應召、真詐騙」匯款34萬 女車手、2少年被逮

詐騙集團上網刊登色情應召廣告，要求先匯款才能見面，台北市一名上班族男子被騙匯款34萬元報案，警方透過他面交誘捕，逮捕車手劉姓女子及監控手陳姓、王姓少年，將劉依詐欺罪、洗錢防制法移送，將陳、王送少年法庭審理。

警方調查，一名已婚50歲男子在臉書瀏覽色情應召廣告，加入LINE聯繫，對方要求先匯款才能見面，上月31日起他匯款11次共34萬元，仍未見到應召女，發覺受騙，本月3日傍晚赴北市信義警分局六張犁派出所報案。

員警指導被害人與詐團聯繫，相約隔天下午在景勤公園面交50萬元，48歲劉姓女子到場取款被員警埋伏逮獲，17歲陳姓、王姓少年在公園周邊遊蕩，員警發現兩人持續目視被害人，上前逮捕。