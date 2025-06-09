影／已婚男上班族遭「假應召、真詐騙」匯款34萬 女車手、2少年被逮
詐騙集團上網刊登色情應召廣告，要求先匯款才能見面，台北市一名上班族男子被騙匯款34萬元報案，警方透過他面交誘捕，逮捕車手劉姓女子及監控手陳姓、王姓少年，將劉依詐欺罪、洗錢防制法移送，將陳、王送少年法庭審理。
警方調查，一名已婚50歲男子在臉書瀏覽色情應召廣告，加入LINE聯繫，對方要求先匯款才能見面，上月31日起他匯款11次共34萬元，仍未見到應召女，發覺受騙，本月3日傍晚赴北市信義警分局六張犁派出所報案。
員警指導被害人與詐團聯繫，相約隔天下午在景勤公園面交50萬元，48歲劉姓女子到場取款被員警埋伏逮獲，17歲陳姓、王姓少年在公園周邊遊蕩，員警發現兩人持續目視被害人，上前逮捕。
劉稱，在資訊公司上班，依指示取款，不知是詐騙；一名少年稱受指示到場監看，另名少年全盤否認。警方從劉身上搜出偽造的資訊公司工作證5張、現金收據4張，詢後移送，追查共犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言