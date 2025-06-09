女大生被騙到柬埔寨獲救網質疑多 搭救里長：不需理會酸民

台中二名女大學生求職被騙到柬埔寨受困近3個月，前晚獲救回到台灣，沙鹿區美仁里長陳建良透過柬埔寨朋友居中協調，不花一毛錢救回二名女大生；有網友質疑女學生為了3萬2000元到國外打工不合常理，也有人說里長很會救人，為何不救回詐騙園區全部人；陳建良今天回應，酸言酸語不需理會。

陳建良表示，他確認女學生在柬埔寨後，聯絡當地朋友幫忙，這些朋友很給力，在6小時內救出二名女學生，他今天又接到更多求助電話，都是類似國外打工被騙情形，他能力所及，只能盡力幫忙。

陳建良說，女學生獲救回台灣後，他沒過問對方被騙細節，昨天的記者會後，有網友質疑女學生的作法和心態，他認為這些酸言酸語毫無意義，也有網友說他這麼會救人，為何不將柬埔寨整個詐騙園區的被害人全救出，陳建良表示，這些無腦的言語，不需理會。