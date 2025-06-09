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影／女大生打工被騙到柬埔寨獲救 她再看這類廣告會警覺
台中李姓女大學生與好友林姓女大生今年3月被騙去柬埔寨打工受困，台中沙鹿區美仁里長陳建良透過國外朋友等人協助，6小時救回；女學生昨天說明被騙過程，許多網友質疑為了3萬2000元打工薪水到國外不合常理，女學生今天未回應此質疑；她昨天曾說，以後再看到「4萬元起跳」徵人廣告會警惕。
女學生前晚到家，昨天和阿公與母親，在里長陳建良陪同下開記者會說明被騙過程，全家人一起向關心和協助他們的各界人士道謝。
女學生在記者會中說，她為了打工幫忙家計，在網路徵人廣告中看到找程式設計職缺，她和好友被騙到香港再帶到金邊，記者曾問她看到這種廣告時，不擔心被騙到柬埔寨？女學生回應，這是她第一次出國，不知金邊就在柬埔寨。
女學生目前是台中某科技大學生一年級學生，阿公昨天當面向孫女說，希望她休息一段時間後再回學校唸完4年，阿公說，大學畢業就是成年人，要對自己行為負責。
女學生在昨天記者會中說明被騙過程，吸引許多網友好奇觀看，有人質疑為了3萬2000元薪水到國外不合常理，記者打電話要詢問里長對此事看法，里長未接電話；女學生昨天曾說，將來再看到開出「這種」條件的徵人廣告會特別小心，防止自己再被騙，「4萬起跳，賺大錢可以找我」。
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