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詐團阻止六旬婦找派出所協助 婦機警詢問兒子識詐免破財

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣61歲鄭姓婦人在家接到自稱某保險公司來電，有不詳男子持她的證件要申請理賠金，接著又有自稱新北市警察的男子來電要派員處理，鄭婦立刻說「我去派出所」，對方立刻阻止，鄭婦機警掛斷電話報警，保護自身沒被詐。

據了解，鄭婦接到家用電話，對方自稱是某保險公司板橋分公司人員，精準說出鄭婦的姓名和出生日期等個資，聲稱有一名鄭姓男子拿她的證件要申請理賠金，鄭婦聲明不認識男子且「有事我不負責」，對方即說代為報警協助處理即掛電話。鄭婦趕快打電話給兒子，兒子立馬判斷「這是詐騙」，要她別上當並報警。

不久有一名自稱新北市警察局「警察」來電要求她帶證件親往新北市警察局，鄭婦回答無法去，假警察即說要派人到家裡處理，鄭婦告訴對方「你們免來，我去派出所請他們處理。」假警察趕快說「免麻煩當地派出所」，鄭婦察覺不對勁，假稱她會自己處理就掛電話然後報警。

田中派出所副所長張清權和警員張宇翔到鄭婦住家，說明真、假警察的差異，及警方受理報案後的處理方式，又說明詐騙集團常偽裝成金融機構與警方雙重身分，利用被害人不清楚警方辦案流程、誤以為自己犯法的惶恐不安心理，進行多層次話術詐騙。

田中派出所代理所長張惠民今表示，民眾接到未顯示電話號碼的來電，極可能是機房設在外國的詐騙來電，千萬要提高警覺，不要接聽、若接聽不要回應以免落入圈套，事後先撥打165反詐騙專線或110報案。

彰化縣鄭姓婦人接獲詐騙電話，到田中派出所報案。圖／民眾提供
彰化縣鄭姓婦人接獲詐騙電話，到田中派出所報案。圖／民眾提供

警察 詐騙集團 保險

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