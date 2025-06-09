快訊

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保死者今相驗

傳言國中小學生遭性侵被吃案？台中和平警：假消息將究辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

網路今天傳出台中山區有國中小學生遭性侵消息，派出所隱瞞吃案，台中市和平警分局今天強調這是假消息，已追查網路帳號PO的不實內容和來源，將依法究辦。

和平警分局今天說明，Threads帳號「sayun_0907」發布不實內容，經和平分局查證後確認為虛假訊息，特此澄清，請民眾勿輕信轉傳！該帳號先網路PO文「新聞快報，山區某國中小學傳出學生被性侵」內容，想吸引網友點進。

警方表示，經查該「sayun_0907」帳號5月30日新設立，其在IG與Threads上共張貼兩則文章，內容均為應徵遠端工作，並涉及販售茶葉，疑似以招募工作為名詐騙帳戶手法，請民眾務必提高警覺。

「sayun_0907」帳號自稱原帳號遭盜用，新帳號為重建，另其文章中提及「吉娃斯茶園」，實際查證後並無查得任何名為「吉娃斯茶園」登記茶園，該「sayun_0907」帳號所使用照片亦有疑似「盜圖」、「非本人照片」情形，虛偽性極高。

和平分局員警曾就該「sayun_0907」帳號張貼文章留言澄清並要求提供案件訊息，惟均即遭該「sayun_0907」帳號使用者刪除及封鎖，未獲允許公開討論或詢問。警方為防範類似詐騙情事擴散，網路發文提醒鄉親注意。

台中市和平警分局上網澄清假消息內容。圖／警方提供
台中市和平警分局上網澄清假消息內容。圖／警方提供

詐騙 網路 小學生 台中市

延伸閱讀

網紅驚爆被女教練性騷！摸大腿、問性生活：學校竟吃案

雨彈升級！14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

男大生性侵酒醉女同學 其他同學竟旁觀未制止

相關新聞

傳言國中小學生遭性侵被吃案？台中和平警：假消息將究辦

網路今天傳出台中山區有國中小學生遭性侵消息，派出所隱瞞吃案，台中市和平警分局今天強調這是假消息，已追查網路帳號PO的不實...

七旬翁還想更有錢…砸895萬投資虛擬幣 全入詐團口袋

台中市七旬陳姓老翁在今年4月間，透過臉書投資廣告，加入詐騙集團成立的投資群組，遭對方遊說投資虛擬貨幣有高額獲利，短短一個...

影／馬籍男來台一天卻持兩張金融卡 凌晨在台南ATM大量提款

35歲馬來西亞籍麥可持觀光簽證跟女友來台旅遊，才剛來台灣僅一天，昨天凌晨卻持金融卡在ATM反覆操作領錢；轄區巡邏員警經過...

沒再花錢 里長靠關係6小時救回女大生

台中兩名女大生求職被騙到柬埔寨受困近三個月，沙鹿區美仁里長陳建良透過友人協調，未再多花錢成功救回二名女大生；陳建良說，很...

女大生被騙柬埔寨獲救 「阿公我錯了」

台中市李姓女大生三月透過社群平台「月薪三萬二」廣告出國打工，邀林姓同學一同前往，以為到香港卻被騙去柬埔寨，受困二個多月，...

影／2名女學生被騙到國外受困獲救 台中警方調查中

台中2名女大學生求職被騙到柬埔寨詐騙園區工作，2人昨天獲救後被保護帶回，台中警方詢問2名女學生後，將追查詐騙集團和集團在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。