傳言國中小學生遭性侵被吃案？台中和平警：假消息將究辦

網路今天傳出台中山區有國中小學生遭性侵消息，派出所隱瞞吃案，台中市和平警分局今天強調這是假消息，已追查網路帳號PO的不實內容和來源，將依法究辦。

和平警分局今天說明，Threads帳號「sayun_0907」發布不實內容，經和平分局查證後確認為虛假訊息，特此澄清，請民眾勿輕信轉傳！該帳號先網路PO文「新聞快報，山區某國中小學傳出學生被性侵」內容，想吸引網友點進。

警方表示，經查該「sayun_0907」帳號5月30日新設立，其在IG與Threads上共張貼兩則文章，內容均為應徵遠端工作，並涉及販售茶葉，疑似以招募工作為名詐騙帳戶手法，請民眾務必提高警覺。

「sayun_0907」帳號自稱原帳號遭盜用，新帳號為重建，另其文章中提及「吉娃斯茶園」，實際查證後並無查得任何名為「吉娃斯茶園」登記茶園，該「sayun_0907」帳號所使用照片亦有疑似「盜圖」、「非本人照片」情形，虛偽性極高。