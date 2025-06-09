七旬翁還想更有錢…砸895萬投資虛擬幣 全入詐團口袋
台中市七旬陳姓老翁在今年4月間，透過臉書投資廣告，加入詐騙集團成立的投資群組，遭對方遊說投資虛擬貨幣有高額獲利，短短一個月間，砸入895萬元，但因遲遲未見出金，才驚覺上當報警，配合誘捕偵查，查獲領款的陳姓車手，檢方聲押車手獲准，擴大追查其他成員。
第二警分局文正派出所，依據刑事局所發布的「詐騙潛在被害人攔阻計畫」，發現陳姓老翁（72歲）在今年4月間，已陸續被歹徒以投資虛擬貨幣為由，交付5次款項，騙走895萬元。
警方與陳翁配合，實施誘捕偵查，在今年5月底時，約出陳姓車手（45歲）在北區一間超商內面交。警方待二人完成交易後，現身抓人，陳姓車手看到當時領取的現金，全是警方準備好的100萬元假鈔時，還驚訝喊出「哇靠」，不敢置信。
第二警分局長鍾承志提醒，常見詐騙手法及特徵，假投資平台會吸引加入後，要求持續加碼、無法提款），假交友與愛情詐騙，則是取得被害人信任後，誘導投資虛擬貨幣，另外歹徒也會找駭客，架設釣魚網站，利用假冒錢包或交易平台界面竊取資訊。
民眾還需留意假客服詐騙，例如歹徒假冒官方客服，要求提供私鑰或轉帳，還有一種空投詐騙，是假借發幣送幣要求提供錢包密鑰。
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