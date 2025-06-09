影／馬籍男來台一天卻持兩張金融卡 凌晨在台南ATM大量提款
35歲馬來西亞籍麥可持觀光簽證跟女友來台旅遊，才剛來台灣僅一天，昨天凌晨卻持金融卡在ATM反覆操作領錢；轄區巡邏員警經過發現，研判可疑，經盤查後竟是一來台就當了車手，將他逮捕，依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦，並持續向上溯源擴大追查。
昨天凌晨0時許，台南市警第五分局北門派出所員警巡邏經過成功路郵局，發現一名外籍男子深夜獨自在提款機前反覆操作、神情慌張；員警上前以英文詢問，確認是剛入境才一天的馬來西亞籍男子麥可，他手中卻持有兩張台灣金融機構發行的金融卡。
員警查看他的護照與金融卡資料，當場稱「This account is not yours」，請他協助回派出所調查；女友接獲通知，趕來關心，一起被警方帶回。員警查出，麥可是以旅遊名義，持觀光簽證跟女友來台，結果他一來就接受詐騙集團指示，前往提款。
警方調查，兩張金融卡持有人因網路申辦貸款，誤信詐騙集團指示，將金融卡與密碼郵寄交付，導致個資外洩、帳戶遭利用作為詐騙金流管道；且詐騙集團疑似利用領款限制的時間差，要求麥可在前一晚近凌晨時分開始提領，等到0時又重新計算，就可繼續領錢。
第五分局偵查隊表示，詐團常以假借網路貸款、投資等名義誘騙民眾提供個資及金融帳戶，再由車手提領贓款以規避查緝；本案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，將持續向上溯源擴大追查，呼籲民眾勿將金融卡及密碼交付他人，可撥165查證，以免成為詐騙共犯。
分局長洪宏榮表示，北門派出所員警憑藉敏銳觀察與積極勤務，有效攔阻詐騙金流，展現警方防詐決心與守護市民財產安全的使命感。警方將持續秉持「打擊犯罪、保民安」的立場，全面防制各類不法行為，全力打造安全、安心的生活環境。
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