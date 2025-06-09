沒再花錢 里長靠關係6小時救回女大生

台中李姓女大生（左二）被騙到柬埔寨，前天獲救回到台灣，昨和阿公（左三）和母親（左一）與里長陳建良（右一）一起向各界道謝。記者游振昇／攝影

台中兩名女大生求職被騙到柬埔寨受困近三個月，沙鹿區美仁里長陳建良透過友人協調，未再多花錢成功救回二名女大生；陳建良說，很多台灣人被騙到東南亞國家，營救過程要多管道，靠錢也要有人脈關係，才能圓滿處理。

陳建良說，他接到女學生阿姨電話求助，查證確認兩名女學生確實在柬埔寨被監控，六日上午十一點多他聯絡在柬埔寨朋友，告知當地園區名字及兩女大生資料，當天下午四時許，即獲知「人可以獲釋」，傍晚五時許確認已放人「這次營救沒花半毛錢」。

陳建良說，第一時間會找當地朋友幫忙，是因這種事不是一般人可處理，想關心也不一定能使得上力，接到家屬求助，只想讓女學生趕快平安回來，不管用什麼方法。很多認識和不認識的熱心人士都打電話說要幫忙，有人要捐款，還有人說要幫忙付贖款，沒想到朋友營救行動這麼快，他也很意外。

他說類似營救行動不可能單一管道，「錢」和「關係」都很重要；台灣有很多人受騙，被害人和家屬常求助無門。他說六月六日女大生獲救時，也接到一名陌生男子打來電話，稱小孩前一晚也剛從緬甸回來，付了一六五萬元贖金。

陳建良說，這次救回女學生沒有再付贖金，相信朋友在當地欠下人情，他也欠這些朋友人情，事情圓滿落幕，但要感謝很多人。

台中市警方表示，六日晚間會同刑事局至桃園機場將二名女大生帶回調查，二人表示是在網路社群平台看到詐騙集團徵人廣告，相約前往香港應徵工作，輾轉前往柬埔寨詐騙園區，抵達後遭限制活動才驚覺遭詐，警方將依二人提供事證續行調查，追查幕後詐團。