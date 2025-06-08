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影／2名女學生被騙到國外受困獲救 台中警方調查中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中2名女大學生求職被騙到柬埔寨詐騙園區工作，2人昨天獲救後被保護帶回，台中警方詢問2名女學生後，將追查詐騙集團和集團在台成員。

台中市清水警分局表示，受理2女大生疑似遭詐騙至柬埔寨園區工作案，經外交部、刑事警察局駐外聯絡官及各方努力下，2名女大生已成功脫困，昨天傍晚5時10分搭機平安返台。

清水分局及太平分局派員到桃園機場將2人帶回進一步調查，2人均表示是在網路社群平台看到詐騙集團徵人廣告，相約前往香港應徵工作，輾轉前往柬埔寨詐騙園區，抵達後遭限制活動後，始驚覺遭詐，清水分局將就2人提供事證續行調查。

警方呼籲，面對海外工作招募訊息，務必保持高度警覺並詳加查證其真實性，特別是暑假將屆，正值國外旅遊及暑期打工高峰期，學生族群更應提高警覺，勿因一時疏忽，誤入詐騙陷阱。

李姓女學生就讀的學校表示，她今年3月起常沒有到校上課，導師聯絡她時，女學生說想準備轉系，並告知目前在太平與林姓同學一起居住、工作。

5月5日導師將提供轉系資訊時，還有聯絡上她。阿公發現女學生疑似被騙到國外時，有聯絡導師，6月2日中午12時許，阿公跟導師說已經匯款返國旅費，女學生隔天就會返回台灣，表示謝謝關心與協助。

導師在得知學生狀況後，6月2日通報校安中心，校安中心打電話給阿公，阿公說明女學生目前的確在國外工作，每天都能和家中聯繫且人身自由，預計下學期回校復讀。

台中李姓女大學生被騙到柬埔寨，昨天獲救回到家，她今天和阿公與母親和里長開記者會說明。記者游振昇／攝影
台中李姓女大學生被騙到柬埔寨，昨天獲救回到家，她今天和阿公與母親和里長開記者會說明。記者游振昇／攝影

詐騙集團

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