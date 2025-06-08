影／女大學生被騙到柬埔寨打工獲救回家抱阿公哭 她說明被騙原委

台中李姓女大生跟好友林姓女大生被騙去柬埔寨打工，台中沙鹿區美仁里長陳建良透過國外朋友等人協助，6小時成功救回，女學生昨晚到家，今天和阿公與母親開記者會說明原委，全家人也一起向關心和協助他們的各界人士道謝。

女學生今天說，她昨天從詐騙園區出來後到台灣要幾小時，回到家第一件事就是抱阿公，很久沒見到阿公，她不應該這麼衝動去求職，她從Threads看到徵才廣告，對方說可能會外派到香港工作，她們說可以，到香港後對方說香港沒職缺，對方再說要改到金邊分公司。

女學生表示，她看到廣告職缺要找會做程式人才，薪水3萬2000元，她出發前沒想到會遇到詐騙，單純只是要工作幫忙分擔家計，到香港當地就發現被騙，對方派車載她們到分公司時，看到環境和想像中不一樣，發覺受騙，後來趁對方不注意時偷拿走自己的手機，在廁所打電話向阿姨求救，她沒被虐待，曾想逃跑，但手機都被管控，都被盯著一舉一動。

國外３個月期間，她一直盯著電腦設計徵才廣告，被要求登在Threads和臉書的徵才廣告，她有做廣告，但沒登在網路，對方不知道。這家分公司還有10多位台灣人，和她接洽的也是台灣人。

女學生說，她3月14日被拘禁至今，6月2日向家人求救，因為對方後來才還手機，她和同學被要求贖金13萬6000元，阿公號親友到處借錢，曾匯出一次錢。

里長陳建良說，他接到女學生阿姨電話求助，後來確認女學生在柬埔寨，在當地被監控行動，6月6日上午11點多他聯絡朋友，有二名女學生受困，並告知朋友當地園區名字後，下午4點多獲知人可以獲釋，他沒想到朋友營救行動這麼快，他說這次是大家幫忙，認識和不認識的熱心人士都打電話說要幫忙，有人要捐款，幫忙付贖款。

陳建良表示說，女學生找工作被困國外事件圓滿落幕，很感謝大家，女學生今天也說很感謝大家救她，這段時間她很害怕，擔心回不到台灣，心想「完了，是不是一輩子要待在這裡」。

她說在國外都是上班睡覺，上班12到15小時，回到宿舍累了睡覺，每天上班超過12小時，里長說，他找朋友幫忙，不是一般人可處理此事，很多人想關心，不一定能出的到力，他當下心情只想讓女學生趕快回來，不管用什麼方法，不可能用單一管道，台灣有很多人受騙，叫天天不應，叫地地不靈，包括6月6日當天有人打電話告訴他，他小孩前一晚也剛從緬甸回來，他付了160萬贖金。

陳建良表示，營救行動要找到對的人，這次救回女學生沒有再付贖金，阿公說，孫女平安回來就好，他已放心，這段時間每天都煩惱，每天醒來都在想孫女何時可平安回家。

李姓女大生與同學林女相約一起出國打工，被騙去柬埔寨，因柬埔寨的兩個月簽證已到，其間對方多次要求過路費，贖身後才能離開，因而向台灣家人求助。

李女阿公向親友鄰居借錢，易籌到6.8萬，對方說不夠，只能再到處向人去借，好不容易籌了13.6萬，要連同學林女一起贖回，結果疑似又遭中間人黑吃黑吞掉，面對對方的需索無度，阿公痛心地說「真的已經沒有錢了，希望政府能幫幫忙，把2個孩子救回來。」里長向外說明此事。