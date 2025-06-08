黃仁勳AI旋風...台中翁砸300萬中計 要解定存200萬獲阻

輝達創辦人黃仁勳掀起AI熱潮，台中市黃姓老翁在近日誤信歹徒以投資「AI晶片」為話術，已邀約黃翁投入300多萬元積蓄，黃翁在6日欲到郵局解除定存230萬元時，因黃翁稱解約原因是為兒子結婚，但要求黃翁聯繫家人時，黃翁卻不願意，行員發現有異後，聯絡警員阻詐。

第二警分局文正所獲報後，警員張韶恩、沈冠均到場，與黃翁溝通時，黃翁堅持提領現金用途是因兒子近期在商談婚事，家中房子需裝潢、兒子婚禮需要聘金。

但警員要求與其子連繫時，黃翁才稱未告知兒子，最後黃翁被警員問得無法招架，才小聲向警員坦承，解定存是要投資「AI晶片」。警方告知黃男，黃翁所使用的APP是已經被警示的系統，經警方耐心勸導與案例分享，黃翁終於打消匯款念頭，成功保住老本。