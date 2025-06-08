虛擬錢包都歹徒的...台中男砸300萬買泰達幣 2分鐘騙光

台中市黃姓男子在前年間誤信綽號「高雄優良小商人」的投資群組，在同年3月間在一間超商內，交付300萬元現金購買9.1萬餘顆的泰達幣，現場由黃姓車手在場經手，對方將泰達幣轉入其交付給黃的虛擬錢包後，2分鐘後隨即轉出，讓黃蒙受損失，因檢警未追出該團其他成員，一、二審判車手得賠300萬元。

黃姓男子今年間向台中高分院提告，前年2月間，透過YouTube的理財廣告，不慎加入綽號「高雄優良小商人」等真實身分不詳的詐騙集團投資群組，對方佯稱，可以加入「元慶投資」、「美國第一證券」、「火幣」的投資網站或下載APP，由老師帶領操盤買賣股票或加密貨幣獲利。

黃男不疑有他，欲以300萬元購買9.1萬餘顆的泰達幣，但黃男所持有的虛擬錢包位址，是由歹徒所交付、實際操控的，同年3月13日，黃男約好對方在台中市一間超商內交易泰達幣，對方派出黃姓車手到場操作。

歹徒先將9.1萬顆的泰達幣從一個虛擬錢包內，轉入黃的虛擬錢包後，完成交易的2分鐘後，再從黃的虛擬錢包轉到歹徒支配的另個虛擬錢包內，讓黃謀受300萬元損失，車手也已逃逸無蹤。