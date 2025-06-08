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虛擬錢包都歹徒的...台中男砸300萬買泰達幣 2分鐘騙光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在前年間誤信綽號「高雄優良小商人」的投資群組，在同年3月間在一間超商內，交付300萬元現金購買9.1萬餘顆的泰達幣，現場由黃姓車手在場經手，對方將泰達幣轉入其交付給黃的虛擬錢包後，2分鐘後隨即轉出，讓黃蒙受損失，因檢警未追出該團其他成員，一、二審判車手得賠300萬元。

黃姓男子今年間向台中高分院提告，前年2月間，透過YouTube的理財廣告，不慎加入綽號「高雄優良小商人」等真實身分不詳的詐騙集團投資群組，對方佯稱，可以加入「元慶投資」、「美國第一證券」、「火幣」的投資網站或下載APP，由老師帶領操盤買賣股票或加密貨幣獲利。

黃男不疑有他，欲以300萬元購買9.1萬餘顆的泰達幣，但黃男所持有的虛擬錢包位址，是由歹徒所交付、實際操控的，同年3月13日，黃男約好對方在台中市一間超商內交易泰達幣，對方派出黃姓車手到場操作。

歹徒先將9.1萬顆的泰達幣從一個虛擬錢包內，轉入黃的虛擬錢包後，完成交易的2分鐘後，再從黃的虛擬錢包轉到歹徒支配的另個虛擬錢包內，讓黃謀受300萬元損失，車手也已逃逸無蹤。

警方獲報後，循線查獲黃姓車手，刑事部分判刑1年4月確定，被害人另向黃姓車手提出損害賠償告訴，求償300萬元，台中高分院近日審結，認為審理時，車手都未出庭，認定車手需負損害賠償責任，判賠300萬元，仍可上訴。

台中市黃姓男子被歹徒誆騙投資泰達幣，但虛擬錢包帳戶都是歹徒的，謀受300萬元損失，法院近日判車手要賠。示意圖／AI生成
台中市黃姓男子被歹徒誆騙投資泰達幣，但虛擬錢包帳戶都是歹徒的，謀受300萬元損失，法院近日判車手要賠。示意圖／AI生成

車手 綽號 泰達幣

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