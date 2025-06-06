Meta曝在台打詐成果 去年下架逾160萬則詐騙廣告

臉書母公司Meta今天公布2024年Meta在台灣及全球打詐的成果。（路透）

臉書母公司Meta今天公布2024年Meta在台灣及全球打詐的成果，去年Meta在台灣不僅下架超過14.6萬個廣告帳號，並於Facebook（臉書）與Instagram上移除超過160萬則詐騙廣告內容，其中93%的詐騙廣告是在用戶檢舉前就已先被Meta移除。

Meta亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）透過新聞稿指出，處理詐騙是激烈對抗的攻防戰，詐騙集團與不法之徒的詐騙手法不斷演進，藉此規避Meta的偵測與政策執行。

密爾納強調，Meta致力於加強防禦系統，運用特定的系統偵測假冒名人、以名人為誘餌的詐騙廣告，並大力投資在訓練團隊檢視這些內容，同時也推廣全民防詐教育、分享識詐技巧，並提供工具讓大家檢舉潛在的違規內容。

密爾納也分享，Meta在全球移除超過1.57億則詐騙廣告內容，這些內容違反Meta關於詐騙、誤導性行為或無法接受的商業行為的相關政策，同時Meta也下架超過4000萬個因違反類似政策的廣告帳戶。在這些違規的廣告帳戶中，有85%的廣告帳號從未花費任何廣告費用，就已先被移除或停用。

過去一年，Meta在台灣採取5大策略加強打詐措施，包括推出臉部識別技術，防範以名人為誘餌的詐騙；啟動金融服務廣告主驗證；驗證出資者與受益者資訊，提高廣告透明度；積極與數位發展部與內政部刑事警察局合作，共同打擊詐騙廣告；與事實查核機構MyGoPen等夥伴推廣全民反詐教育。