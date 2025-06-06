台中銀行積極防詐 加強閒置帳戶安全控管降低遭詐風險

台中銀行總行大樓。台中銀行／提供

因應日益嚴峻的詐騙手法並落實金融帳戶安全管理，台中銀行（2812）強化對「久未往來帳戶」及「薪轉失效帳戶」的控管機制，藉此提升帳戶使用安全性，防範人頭帳戶遭不法份子利用進行詐騙、洗錢等非法活動。

根據近年金融詐騙趨勢分析，不法分子常透過人頭帳戶進行資金轉移與金流偽裝，導致民眾財產受損。台中銀行表示，為配合主管機關政策，並依據內部風險控管標準，將針對連續12個月（含）以上無交易紀錄的「久未往來帳戶」，以及申請為薪資轉帳用途但連續2個月無薪資入帳紀錄，加以帳戶餘額未達銀行起息金額者，暫停該台幣帳戶自動化交易功能，降低帳戶後續遭非法利用風險。

台中銀行提醒客戶，應妥善管理個人帳戶使用情形，若有帳戶長期未使用，建議可主動檢視整理，以減少遭詐風險。台中銀行表示，未來也將持續優化風險偵測機制，強化帳戶異常交易行為的即時監控，致力維護客戶資金財產安全。