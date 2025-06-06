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戶政貼心電話轉接刑警必有詐 真警察趕到郵局阻詐142萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣58歲林姓婦女在家接獲自稱台北戶政人員電話通知，有人用她的證件申請戶籍謄本要辦理貸款，然後電話轉接「陳警官」，語帶威脅她儘快處理否則凍結所有帳戶存款，林女急忙到郵局匯款，幸被行員和警方攔手阻詐，保住142多萬元。

據了解，林婦手機接到未顯示來電的電話，自稱「台北市中正區戶政事務所」人員說有人使用她的證件，要申請戶籍謄本準備辦理貸款，林婦大吃一驚，急忙否認委託別人持證件代辦事情，那名「戶政人員」表示會幫忙處理，電話轉接「台北市政府警察局中正一分局」，自稱「陳警官」嚴厲稱她涉及洗錢罪，如果不儘快處理，將被凍結帳戶，影響信用紀錄。

林婦心慌不已，聽從指示要把自己帳戶存款交給「警方」監管，立刻到田尾郵局領款和匯款142萬元，行員關心詢問「這筆錢是要匯給誰呢？」林婦支吾答不出來，行員一面跟她聊天，一面暗中通知警方，北斗警分局田尾分駐所員警趕到，拿出打詐儀表板耐心解釋各種詐騙類型和方法，林女始知被詐。

北斗警分局長楊志源今表示，接到不明的來電、簡訊、LINE通知必須匯款、面交現金都是詐騙，民眾可到內政部警政署165打詐儀表板查看，參加警方宣導反詐、識詐觀念以提高防詐意識，若有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

彰化縣北斗警分局田尾派出所員警到田尾郵局阻詐。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局田尾派出所員警到田尾郵局阻詐。圖／民眾提供

郵局 警察 詐騙 打詐

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