投資泰達幣天天獲利天天開心 警方找上門原來一場空

彰化縣一名46歲周姓女子好奇加入投資群組，被遊說投資泰達幣並下載投資APP，先後面交200萬元，APP顯示每天升值獲利，看了心情非常好，警方接獲線報，要求周女配合誘捕詐團分子，果然抓到陳姓車手，保住周女的187萬元。

據了解，周女手機約3個月出現投資群組，好奇加入，看到群組裡的人每天交流自己又有獲利，她十分心動就LINE如何投資等問題，一名自稱理財專員聯絡她，分析投資方法和獲利取得信任，周女先後面交100萬元，從虛擬貨幣APP看到投資每天都有獲利，很高興。

員林警分局大村派出所接獲線報，指糗在某工廠外面看到疑似詐騙面交，員警循線查出是周女被騙，聯繫和說服配合警方誘捕車手，她同意，要求詐團出金，反被要求再投資100萬元和出金保證金87萬元，周女答應並約定在工廠外面面交，警方埋伏，果然逮捕40歲陳姓車手。

身揹背包的陳男落網，坦承依照指示收取投資款項。警方查扣工作手機、偽造投資憑證和文件等證物，依詐欺、洗錢防制法移送偵辦。車手被捕，詐實周女被詐，面對警詢時，她震驚和難過，無法平復拿不回被詐200萬元的情緒。