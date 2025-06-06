聽新聞
0:00 / 0:00
投資泰達幣天天獲利天天開心 警方找上門原來一場空
彰化縣一名46歲周姓女子好奇加入投資群組，被遊說投資泰達幣並下載投資APP，先後面交200萬元，APP顯示每天升值獲利，看了心情非常好，警方接獲線報，要求周女配合誘捕詐團分子，果然抓到陳姓車手，保住周女的187萬元。
據了解，周女手機約3個月出現投資群組，好奇加入，看到群組裡的人每天交流自己又有獲利，她十分心動就LINE如何投資等問題，一名自稱理財專員聯絡她，分析投資方法和獲利取得信任，周女先後面交100萬元，從虛擬貨幣APP看到投資每天都有獲利，很高興。
員林警分局大村派出所接獲線報，指糗在某工廠外面看到疑似詐騙面交，員警循線查出是周女被騙，聯繫和說服配合警方誘捕車手，她同意，要求詐團出金，反被要求再投資100萬元和出金保證金87萬元，周女答應並約定在工廠外面面交，警方埋伏，果然逮捕40歲陳姓車手。
身揹背包的陳男落網，坦承依照指示收取投資款項。警方查扣工作手機、偽造投資憑證和文件等證物，依詐欺、洗錢防制法移送偵辦。車手被捕，詐實周女被詐，面對警詢時，她震驚和難過，無法平復拿不回被詐200萬元的情緒。
員林分局長吳詠傑今表示，詐騙集團編造各種詐騙方法，找車手前往各處提領被害人的存款或收取現金，例如投資虛擬貨幣假造投資APP，讓被害人以為天天獲利天天開心，結果是一場空，民眾勿將帳戶和證件提供不明人士以免淪為詐團幫凶，也不要相信莫名出現的投資群組和人員，有任何疑問應先撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言