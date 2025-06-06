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投資泰達幣天天獲利天天開心 警方找上門原來一場空

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名46歲周姓女子好奇加入投資群組，被遊說投資泰達幣並下載投資APP，先後面交200萬元，APP顯示每天升值獲利，看了心情非常好，警方接獲線報，要求周女配合誘捕詐團分子，果然抓到陳姓車手，保住周女的187萬元。

據了解，周女手機約3個月出現投資群組，好奇加入，看到群組裡的人每天交流自己又有獲利，她十分心動就LINE如何投資等問題，一名自稱理財專員聯絡她，分析投資方法和獲利取得信任，周女先後面交100萬元，從虛擬貨幣APP看到投資每天都有獲利，很高興。

員林警分局大村派出所接獲線報，指糗在某工廠外面看到疑似詐騙面交，員警循線查出是周女被騙，聯繫和說服配合警方誘捕車手，她同意，要求詐團出金，反被要求再投資100萬元和出金保證金87萬元，周女答應並約定在工廠外面面交，警方埋伏，果然逮捕40歲陳姓車手。

身揹背包的陳男落網，坦承依照指示收取投資款項。警方查扣工作手機、偽造投資憑證和文件等證物，依詐欺、洗錢防制法移送偵辦。車手被捕，詐實周女被詐，面對警詢時，她震驚和難過，無法平復拿不回被詐200萬元的情緒。

員林分局長吳詠傑今表示，詐騙集團編造各種詐騙方法，找車手前往各處提領被害人的存款或收取現金，例如投資虛擬貨幣假造投資APP，讓被害人以為天天獲利天天開心，結果是一場空，民眾勿將帳戶和證件提供不明人士以免淪為詐團幫凶，也不要相信莫名出現的投資群組和人員，有任何疑問應先撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢。

彰化縣警察局員林警分局村分駐所長李宜蓁（左）逮捕陳姓車手（右）。圖／民眾提供
彰化縣警察局員林警分局村分駐所長李宜蓁（左）逮捕陳姓車手（右）。圖／民眾提供

車手 詐騙集團 虛擬貨幣

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