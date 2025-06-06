騙過外送員人臉辨識系統 雙北「面膜駭客」截單...被害多達18人

雙北地區的外送員，近期出現一名「面膜駭客」，專門盜用其他外送員身分截單，敷上面膜通過外送平台人臉辨識認證後，專接現金支付的外送訂單，拿到錢後據為己有，造成其他外送員莫名被平台催繳接單費用。台北市刑警大隊獲報展開調查，上個月中旬逮到32歲的蘇姓面膜駭客。

台北市刑大接獲外送平台報案，指稱近半年間有多名外送員帳號密碼遭盜用，警方調查，發現蘇嫌本身就是外送員，平時潛伏外送員網路群組，得知其他外送員帳號，由於多數外送員加入平台時，並未更改登入預設密碼，因此蘇嫌就以他人帳號及預設密碼，登錄其他外送員帳號假冒他人接單。

由於不同手機登入平台時，外送系統會隨機驗證人臉，不料蘇嫌面對人臉辨識，竟以面膜敷臉方式拍照，平台人臉辨識系統竟因此被騙過，讓他順利登入其他的外送員帳號，蘇嫌接收平台派遣餐飲訂單，只接現金付款外送單，消費者給付現金款項後，就據為己用，並未將現金上繳給平台抽成，外送平台沒有收到現金，要求被盜用外送員補繳，被盜用帳號外送員莫名其妙，這才發現有人截單。

警方受理報案後，報請新北地檢署指揮偵辦，並成立專案小組展開調查，蘇嫌本身是雲林人，北上以外送員為業，他平時居無定所，為躲避查緝，還偷了兩面機車車牌，隨機掛牌使用。