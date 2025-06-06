第三方支付易沛公司涉洗錢高達54.6億 總經理明仁宇等18人起訴

第三方支付業者易沛網路科技公司總經理明仁宇等人，以人頭公司擔任金流通道商向歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼，再設立虛偽特約商店佯裝販賣商品，2023年8月至2024年12月間，替非法博弈集團洗錢、地下期貨集團代收賭金、投資款項，金額高達54.6億餘元。台北地檢署今偵結，依組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴明仁宇等18人，及易沛公司等16家公司。

檢方認定，明仁宇、女友陳子瀅、特助姚喜樂涉犯發起犯罪組織透過易沛公司洗錢，明仁宇辯稱根本不知非法博弈、地下期貨集團業者身分，求刑8年以上；女友陳子瀅負責易沛公司財務，卻辯稱稱不清楚易沛公司營運，顯然卸責，求刑7年以上；特助姚喜樂雖詳實陳述但否認主觀犯意，求刑6年。

易沛公司董事長鄭明祈在金融圈頗負盛名，為中國政法大學法學博士，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理、政治大學公企中心財經班主任，案件偵查期間，該公司董監事有多名檢調官員，引發關注，檢方查出前官員為涉案，實際負責人是總經理明仁宇。

起訴指出，第三方支付業者易沛公司通過數發部能量登錄取得合法執照，明仁宇為增加易沛公司代收付額度，又為規避「第三方支付服務業者不得接受其他第三方支付服務業者簽約成為客戶」的法律規範，與鄭凱文、湯詠為、簡嘉宏配合，設立全盛公司等6家公司，向茂為歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼提供予易沛公司使用。

檢方查出，明仁宇等人又成立台星等8家公司，作為易沛公司「特約商店」實際經營非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台，提供虛擬帳號、繳費代碼給賭客、投資人「入金」，將賭金、地下期貨交易款，偽裝特約商店販售遊戲點數等商品所得款項。「出金」則用特約商店以銀行設定批次轉帳至賭客、投資人指定帳戶，林祺富等8人提領鉅額現金出金，楊琍羽協助湯詠為處理轉帳匯款協助非法博弈娛樂城退款。

檢方統計，明仁宇等人透過易沛公司替非法博弈洗錢金額高達47億5702萬1126元，為地下期貨業者收受入金達7億938萬1684元，不法所得金額高達金額高達54億6640萬2810元。已查扣易沛公司帳戶內共4038萬2951元，建請宣告沒收。易沛公司賺取手續費4373萬1221元沒收或追徵其價額。