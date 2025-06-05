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捐款做愛心還有回饋？她詢問後一路被引領到提款134萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

55歲蔡姓婦人在社群媒體看到愛心捐款廣告，聲稱捐2000元就能回饋200元，蔡婦覺得捐款做愛心還能有回饋，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍，引領到銀行要提款134萬元；所幸在員警趕往說明詐騙話術與案例後，讓她打消提款念頭。

台南市蔡姓婦人今年4月社群媒體看到愛心捐款廣告，聲稱捐2000元就能回饋200元，蔡婦覺得捐款做愛心還能有回饋，好奇詢問；隨後自稱是志工的「露熙」，向蔡婦遊說人生還很長，存款應該拿來投資，表示能介紹虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。

蔡婦信以為真，透露約有100多萬存款，對方稱這些錢不夠將來養老，鼓吹她投入全部退休；於是露熙介紹「江雪」、江雪又介紹「Taylor 廉宏執行長」，聲稱執行長可以幫蔡婦操作虛擬貨幣。蔡婦信以為真，今天上午9時許前往台南市中西區府前路中國信託銀行。

蔡婦要求臨櫃提領134萬8千元現金，行員詢問資金用途時，她還配合對方交待的說詞，表示是弟弟要買車，幫忙籌錢；行員詢問她弟弟是誰、年齡、要買的車款、買車用途等細節，蔡婦卻答不出來或說詞反覆，行員研判有異，通報轄區第二警分局南門派出所。

巡佐邱漢文、警員黃瀚緯趕赴現場，關心詢問，說明蔡婦是否收到有獨特投資管道的訊息，對方保證賺錢，這些都是詐騙集團的手法，只要錢一交付就再也拿不回來；蔡婦這才驚醒，出示Line的對話紀錄，員警指出，一看明顯是詐騙集團手法，讓蔡婦從投資夢中清醒。

分局長劉怡宗表示，投資詐騙通常以虛假的投資機會為誘餌，使投資人相信可以輕鬆、快速地獲取高獲利回報，以巧妙的手法將錢財騙取；近期網路手機APP、LINE群組招募投資股票、虛擬貨幣，大都是詐騙訊息，民眾在進行交易或匯款前，務必多加查證不可輕信。

蔡姓婦人看到愛心捐款廣告，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人看到愛心捐款廣告，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人看到愛心捐款廣告，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人看到愛心捐款廣告，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人看到愛心捐款廣告，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。記者袁志豪／翻攝
蔡姓婦人看到愛心捐款廣告，詢問後被對方一路以可以代操虛擬貨幣投資，報酬率可翻倍。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 捐款

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