樂天球團吉祥物「猿氣小子」 同台大頭警察娃娃反詐

為歡慶警察節並提升全民防詐意識，中壢警分局於人氣爆棚的樂天桃園棒球場，在樂天球團的大力支持下，由中壢警分局長林鼎泰親自率隊，帶著大頭警察娃娃「阿忠」與「小麗」，與樂天球團吉祥物「猿氣小子」同台登場，與球迷朋友開心互動，並帶來反詐知識，現場氣氛熱鬧滾滾，獲得球迷們熱情回應。

本次活動以「識詐、防詐」為主軸，融合球賽熱潮與有趣互動，讓民眾在歡樂中學習詐騙防範知識。林鼎泰表示，中壢警分局全體同仁不斷為「識詐、防詐、打詐」工作努力。在大家的共同努力下，中壢地區詐騙案件數已明顯下降，自去年10月平均每日受理17.03件，今年1至4月大幅下降至12.52件，降幅達26%；財損再從每日899萬降至638萬，減少29%。並呼籲大家牢記三句口訣「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點不明連結」。