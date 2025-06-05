樂天球團吉祥物「猿氣小子」 同台大頭警察娃娃反詐
為歡慶警察節並提升全民防詐意識，中壢警分局於人氣爆棚的樂天桃園棒球場，在樂天球團的大力支持下，由中壢警分局長林鼎泰親自率隊，帶著大頭警察娃娃「阿忠」與「小麗」，與樂天球團吉祥物「猿氣小子」同台登場，與球迷朋友開心互動，並帶來反詐知識，現場氣氛熱鬧滾滾，獲得球迷們熱情回應。
本次活動以「識詐、防詐」為主軸，融合球賽熱潮與有趣互動，讓民眾在歡樂中學習詐騙防範知識。林鼎泰表示，中壢警分局全體同仁不斷為「識詐、防詐、打詐」工作努力。在大家的共同努力下，中壢地區詐騙案件數已明顯下降，自去年10月平均每日受理17.03件，今年1至4月大幅下降至12.52件，降幅達26%；財損再從每日899萬降至638萬，減少29%。並呼籲大家牢記三句口訣「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點不明連結」。
林鼎泰表示，依據內政部警政署統計，詐欺案件已成為最普遍的刑案類型，持續深化多元宣導是刻不容緩的工作。棒球是台灣全民熱愛的運動，中壢警分局特別選在警察節前夕與球迷齊聚一堂，希望透過寓教於樂的方式，讓防詐觀念「入腦又入心」，進而擴散至更多家庭與社群，共同打造「警民合作、全民守護」的安全城市，也為警察節增添一份意義非凡的祝福與使命感。
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