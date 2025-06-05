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詐團假冒消防員採購 水電行險些被騙

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

詐騙集團手法再更新，假冒消防隊員行騙。屏東東港有一名林姓水電材料行業者，近日接獲自稱為「屏東縣政府消防局東港消防分隊採購部」人員，要採購電線及乳膠漆，還要求他加入不明LINE帳號，所幸林男機警查證後報警，否則將損失23萬元。

41歲的林姓水電材料行業者，近日接獲一通自稱是屏東縣政府消防局東港消防分隊採購部人員電話，要向林男採購40捆電線，價值3萬8440元，並委話他代購20桶乳膠漆，並要求加其LINE帳號，並稱已匯款19萬6000元代墊金額給乳膠漆廠商。

對方還提供假採購商聯絡方式，並截圖一張匯款圖片用LINE傳給林男，指示他至合作金庫提領。林男謹慎先至合作金庫詢問後，行員查詢無該筆匯款，他驚覺有異立即至東港派出所報案。

警方查證東港消防分隊並無採購員，戳破詐團手法。林男也直呼「好險」，差一點就要損失23萬元。警方表示，幸好林男有先查證，沒有任何損失，也向他宣導近期多種詐騙手法。

東港警分局呼籲，詐騙手法日新月異，近來常見的詐騙手法有假交友、假公務機關、假投資、虛擬貨幣詐騙、假冒檢察官、警察、律師監管民眾帳戶、解除分期付款、網路購物等，民眾如有接獲疑似詐騙訊息切勿依對方指示操作匯款，可撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所由警察協助查證。

東港有水電材料行業者近日接獲自稱為「屏東縣政府消防局東港消防分隊採購部」人員要採購，覺得有異後查證報警。圖／警方提供
東港有水電材料行業者近日接獲自稱為「屏東縣政府消防局東港消防分隊採購部」人員要採購，覺得有異後查證報警。圖／警方提供

詐騙集團 東港 屏東縣政府

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