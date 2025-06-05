金價、獲利率多少？妙齡女答不出 曝彰化黃金投資詐騙接連發生

黃金成為「假投資，真詐騙」工具，彰化縣接連發生兩件投資黃金的詐騙案，一名吳姓女子到銀行辦理開立黃金存摺帳戶，要匯款給黃金代操作公司，卻對金價、投資方法和利率一問三不知，經員警分析後，她發覺上當，打消開戶念頭。

彰化警察局員林警分局近日接獲銀行通報疑似投資黃金詐騙案，第一件是37歲劉姓女子要領款9萬元給黃金代操作公司，員警到場問她現在黃金每錢或每盎斯多少，劉女答不出來。

同一銀行再通報疑似投資黃金詐騙案，27歲吳姓女子要開立黃金存摺帳戶。面對行員關懷，她答稱要匯款給黃金代操作公司的理財專員，由理專買黃金存入她的存摺。

員林派出所巡佐洪宇承、警員蔡冠毅趕到銀行了解，原來吳女想買黃金當投資避險工具，搜尋網路看到「黃金投資代操作公司」聲稱穩定獲利，吳女點連結並與「理財專員」互加Line好友，理專要她到銀行開立黃金存摺帳戶，然後匯款到指定帳戶，代操作公司會幫她購入黃金存進帳戶。

吳女對金價、投資利率交代不清。員警解說，最近很多假投資真詐騙，都是用購買黃金當幌子，實際吸金詐騙民眾員警拿出手機秀打詐儀表板資訊說明各項詐騙型態、手法及投資可獲利翻倍等話術。

林姓銀行界人士今指出，開立黃金存摺帳戶，可當場購買黃金直接存入帳戶登錄在存摺，代操作公司稱買在低點、賣在高點必有詐。

員林警分局長吳詠傑表示，投資有賺有賠，應透過合法管道投資，對於標榜高額獲利、穩賺不賠或獲利率明顯不合理的應避免僥倖投資，更勿輕信陌生網友、投資公司提供的投資管道，民眾有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。