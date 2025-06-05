快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

詐騙層出不窮 新北金融機構阻詐632件攔4億元

中央社／ 新北5日電

新北市警局今天表示，今年至今超商暨金融機構阻詐632件，攔阻金額達新台幣4億餘元，較去年同期增加67件；近期詐欺案件仍層出不窮須有效壓制，並協助攔阻民眾預防遭騙。

新北市6月份治安會報今天在市警局舉行，市長侯友宜召集相關局處主持會議，盤點治安工作成效及精進措施。會中，他表揚公共安全聯合稽查工作績優人員。

侯友宜致詞表示，近期犯罪仍以詐欺為主，須透過源頭管理、金融機構、強力打詐等有效壓制，並協助攔阻民眾預防遭詐騙。

他說，金融機構暨超商今年至今共攔阻詐欺632件，攔阻金額高達4億3077萬元，比起去年同期增加67件，金額增加5334萬；顯示詐欺案仍層出不窮，逐年升高。

他感謝金融機構共同守護民眾財產安全，要求警方提升市民防詐知能，希望詐騙案發生數及財產損失金額都下降。

市警局長廖訓誠告訴中央社記者，從相關治安狀況分析，新北治安環境在穩定中持續進步。詐騙犯罪嚴重侵害民眾財產，查緝詐案是當前治安重點。

市警局統計，今年至今查緝詐欺集團共203件，查獲1863人到案，並查扣犯罪所得將近6億元；警方將查緝詐騙集團，並溯源高層次犯嫌；也將宣導推陳出新的詐騙手法，提高民眾防詐警覺。

另外，新莊警分局長陳保緒告訴中央社記者，民防團隊常年任務訓練於4日舉辦一整天，藉由民防人員災害應變、緊急救護等實戰能力，以協助維護治安，精進勤務技巧與法令知識。

陳保緒說，警力有限、民力無窮，藉由民防團隊協力，無論是日前的雙北世界壯年運動會，或地藏庵繞境，或打擊詐欺，都感謝民防一起協助維護治安。

詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

新北近期打詐攔截金額近5億 侯友宜籲政府各部門從源頭管理

中央大刪地方補助款 侯友宜籲：亡羊補牢

北市議員簡舒培猛攻世壯運「台灣消音」 蔣萬安提一事轟「永遠雙標」

中正路更名？ 侯友宜：人民的聲音是不要做沒意義的事

相關新聞

網路色情混合騙局 2士官尋援交沒見著人先失金

網路詐騙充斥，色情應召詐財也不少，高雄最近連有軍人上網找援交女，沒碰到面卻先失金，其中2名士官各匯款7萬多元，但仍未或安...

影／詐團技術升級直接「AI換臉」 愛情詐騙美、加熟女受害

詐騙集團過去經營愛情機房，會以俊男美女照片誆騙被害人，不會視訊，但賴姓男子為首的愛情機房，趕上AI發展，利用「AI人臉替...

薛楷莉被控詐前男友420萬起訴 首度開庭：相信司法還清白

前知名新聞主播薛楷莉因「削凱子」事件離開主播台，赴美擔任護理師，不料再度被控削凱子。邱姓前男友提告指控薛找幫派人士處理債...

新北近期打詐攔截金額近5億 侯友宜籲政府各部門從源頭管理

新北市長侯友宜今天上午到新北市警局出席114年6月分治安會報，侯友宜表示，今天針對「打詐、緝毒、掃黑」有專題報告，攔截金...

獨／高雄宅男精蟲衝腦被誆買巨乳美女寫真 1.5萬飛了

詐騙集團看中宅男及大學生涉世未深，以美女頭像或相貌甜美的年輕女子加好友聊天，趁機詐騙；高市警方近期約受理139件「色情應...

這樣也能詐騙！自稱「網紅水電工」 推銷冷氣安裝

馬祖地區近期有不少民眾反映，接獲自稱為「網紅水電工」的業者來電，聲稱已標下馬祖南竿合宜住宅冷氣安裝工程，進而推銷安裝服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。