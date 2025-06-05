詐騙層出不窮 新北金融機構阻詐632件攔4億元

新北市警局今天表示，今年至今超商暨金融機構阻詐632件，攔阻金額達新台幣4億餘元，較去年同期增加67件；近期詐欺案件仍層出不窮須有效壓制，並協助攔阻民眾預防遭騙。

新北市6月份治安會報今天在市警局舉行，市長侯友宜召集相關局處主持會議，盤點治安工作成效及精進措施。會中，他表揚公共安全聯合稽查工作績優人員。

侯友宜致詞表示，近期犯罪仍以詐欺為主，須透過源頭管理、金融機構、強力打詐等有效壓制，並協助攔阻民眾預防遭詐騙。

他說，金融機構暨超商今年至今共攔阻詐欺632件，攔阻金額高達4億3077萬元，比起去年同期增加67件，金額增加5334萬；顯示詐欺案仍層出不窮，逐年升高。

他感謝金融機構共同守護民眾財產安全，要求警方提升市民防詐知能，希望詐騙案發生數及財產損失金額都下降。

市警局長廖訓誠告訴中央社記者，從相關治安狀況分析，新北治安環境在穩定中持續進步。詐騙犯罪嚴重侵害民眾財產，查緝詐案是當前治安重點。

市警局統計，今年至今查緝詐欺集團共203件，查獲1863人到案，並查扣犯罪所得將近6億元；警方將查緝詐騙集團，並溯源高層次犯嫌；也將宣導推陳出新的詐騙手法，提高民眾防詐警覺。

另外，新莊警分局長陳保緒告訴中央社記者，民防團隊常年任務訓練於4日舉辦一整天，藉由民防人員災害應變、緊急救護等實戰能力，以協助維護治安，精進勤務技巧與法令知識。

陳保緒說，警力有限、民力無窮，藉由民防團隊協力，無論是日前的雙北世界壯年運動會，或地藏庵繞境，或打擊詐欺，都感謝民防一起協助維護治安。