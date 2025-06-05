網路色情混合騙局 2士官尋援交沒見著人先失金
網路詐騙充斥，色情應召詐財也不少，高雄最近連有軍人上網找援交女，沒碰到面卻先失金，其中2名士官各匯款7萬多元，但仍未或安排性交易才知道受騙。
據警方了解，1名周姓士官使用網路通訊軟體Telegram，認識了2名暱稱為「經紀人-欣君」及「激活專員-林欣」的網友，對方主動聯繫他，表示可以安排兼職援交，雙方談妥條件後，對方聲稱如果要安排見面，必須先「儲值配對」並啟用帳號才能進一步聯絡見面。
周姓士官信以為真，5月15日、18日，依照對方指示，5次轉帳金額共7萬2000元到指定帳戶，但付款後，始終未安排見面，才察覺受騙。
另名士官則在推特上看見網友約性交易，與對方加LINE好友後，LINE顯示名稱是「愛寶」，說要先轉帳3000元驗證身分，後續又要加入另個LINE好友，LINE名稱「山狗」，告訴他，要約出來需驗證身分及保證金，又要他去購買App Store卡的點數及要求匯款，他購買3萬3000元點數，將點數序號拍照回傳，又匯款新台幣4萬元，但對方稱無法驗證身分，需要再購買點數，他才起疑，詢問朋友並打165專線後才知受騙。
高雄市刑警大隊經濟組表示，高雄市警方5月間共受理詐騙案1900多件，其中有44名軍人遭騙，6人因落入色情應召詐財圈套遇詐，呼籲在網路交友若與對方未見過面，勿依對方要求匯款或買點數，以免受騙。
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