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影／詐團技術升級直接「AI換臉」 愛情詐騙美、加熟女受害

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

詐騙集團過去經營愛情機房，會以俊男美女照片誆騙被害人，不會視訊，但賴姓男子為首的愛情機房，趕上AI發展，利用「AI人臉替換工具」，可直接在視訊時「變臉」，行詐美國、加拿大熟女，檢警3波搜索攻堅抓人，歹徒一度將手機丟入硫酸桶內滅證，檢方聲押賴男等7人獲准。

彰化縣北斗警分局去年接獲情資，陳姓男子（31歲）等人涉在台中沙鹿成立詐欺機房，誆騙美國、加拿大地區的民眾，全案由台中地檢署檢察官指揮後，與刑事局電偵大隊二隊、南投縣刑大科偵隊、台中市刑大三隊共辦。

檢警調查，該團是由賴姓金主（30歲）於去年間出資，在台中沙鹿設立愛情詐騙機房，委由陳男擔任現場管理人，利用「AI人臉替換工具」，在網路上與美加地區被害人取得聯繫後，利用科技工具在線上「變臉」，取信被害人，而變臉的資料，都會使用AI工具生成的長相俊美男子設定檔。

刑事局國際科向美、加協查，發現至少有7名年約40歲至50歲的華裔女子遭賴男等人詐騙，賴等人會與被害人培養感情後，再以工程師設計的假網站，邀約被害人投資各種能源標的，目前已清查出有人匯款350萬元，其餘金額仍在統計，估計會持續增加。

檢警在去年11月出動特警攻堅，查獲陳男等6名機房人員到案，特警攻堅時，陳等人發現露餡，還將手機投入預先準備好的「硫酸桶」內，意圖滅證，檢方以有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押6人獲准。

檢警再溯源追查，今年3月再查獲製作假投資網站的謝姓工程師等2人到案，後續在5月初時，在台北松山機場查獲欲逃亡出境的賴姓金主到案，查扣現金、手機、租約、電腦、硫酸桶等贓證物，檢方訊問後再聲押賴男獲准，全案依詐欺、洗錢、組織等罪偵辦。

台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子。圖／刑事局提供
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子。圖／刑事局提供
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子，檢警去年迄今分3波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子，檢警去年迄今分3波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子，檢警去年迄今分3波收網抓人，查扣手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子，檢警去年迄今分3波收網抓人，查扣手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具，使用各種俊男設定檔，與被害人即時視訊。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具，使用各種俊男設定檔，與被害人即時視訊。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子，檢警去年迄今分3波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市賴姓男子的愛情詐騙機房，利用AI變臉工具詐騙美加女子，檢警去年迄今分3波收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

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