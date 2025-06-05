影／詐團技術升級直接「AI換臉」 愛情詐騙美、加熟女受害

詐騙集團過去經營愛情機房，會以俊男美女照片誆騙被害人，不會視訊，但賴姓男子為首的愛情機房，趕上AI發展，利用「AI人臉替換工具」，可直接在視訊時「變臉」，行詐美國、加拿大熟女，檢警3波搜索攻堅抓人，歹徒一度將手機丟入硫酸桶內滅證，檢方聲押賴男等7人獲准。

彰化縣北斗警分局去年接獲情資，陳姓男子（31歲）等人涉在台中沙鹿成立詐欺機房，誆騙美國、加拿大地區的民眾，全案由台中地檢署檢察官指揮後，與刑事局電偵大隊二隊、南投縣刑大科偵隊、台中市刑大三隊共辦。

檢警調查，該團是由賴姓金主（30歲）於去年間出資，在台中沙鹿設立愛情詐騙機房，委由陳男擔任現場管理人，利用「AI人臉替換工具」，在網路上與美加地區被害人取得聯繫後，利用科技工具在線上「變臉」，取信被害人，而變臉的資料，都會使用AI工具生成的長相俊美男子設定檔。

刑事局國際科向美、加協查，發現至少有7名年約40歲至50歲的華裔女子遭賴男等人詐騙，賴等人會與被害人培養感情後，再以工程師設計的假網站，邀約被害人投資各種能源標的，目前已清查出有人匯款350萬元，其餘金額仍在統計，估計會持續增加。

檢警在去年11月出動特警攻堅，查獲陳男等6名機房人員到案，特警攻堅時，陳等人發現露餡，還將手機投入預先準備好的「硫酸桶」內，意圖滅證，檢方以有串滅證、逃亡之虞，向法院聲押6人獲准。