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薛楷莉被控詐前男友420萬起訴 首度開庭：相信司法還清白

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前知名新聞主播薛楷莉因「削凱子」事件離開主播台，赴美擔任護理師，不料再度被控削凱子。邱姓前男友提告指控薛找幫派人士處理債務，還找員警護鈔至電視台，詐騙新台幣420萬元，台北地檢署4月22日偵結依詐欺取財罪嫌起訴，台北地方法院今首度開庭，薛楷莉到庭，體型對比以往略顯明顯豐腴，她低調表示，「謝謝，相信司法會還我清白」。

2002年任職TVBS主播的薛楷莉，被控1小時刷日本富商德原榮玉信用卡買超過百萬名表，還拿現金10萬元日圓，遭認為被敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，後轉職為加護病房護理師。

薛楷莉遭邱姓前男友提告指控，薛楷莉佯稱電視台的賴姓主管有認識幫派人士，可透過賴請求幫派人士處理財務糾紛，但須支付420萬元處理費及介紹費。

檢方今年4月起訴，邱男2022年2月25日從銀行領了420萬元現金帶回北市大安區住處交給薛楷莉，並和薛一同拿著這筆前回到銀行，由「員警護送」薛楷莉到電視台，薛楷莉涉以此佯裝已將420萬元交付給賴，但事後薛藉故拖延，邱男見糾紛遲遲未處理，打電話詢問賴，賴回答「並無此事」，邱才才驚覺遭騙報案。

薛楷莉否認犯行，稱是幫忙邱男拿東西到電視台，不知道內容物，後來等不到人就帶物品回家還給邱男。檢方認定，薛楷莉涉犯刑法詐欺取財罪，犯罪所得420萬元，依法起訴，建請法院宣告沒收。

前知名新聞主播薛楷莉(左)。本報資料照
前知名新聞主播薛楷莉(左)。本報資料照

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