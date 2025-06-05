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新北近期打詐攔截金額近5億 侯友宜籲政府各部門從源頭管理

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市長侯友宜今天上午到新北市警局出席114年6月分治安會報，侯友宜表示，今天針對「打詐、緝毒、掃黑」有專題報告，攔截金額近5億多元，他呼籲政府各部門從源頭管理，期待中央源頭管理不是只有量刑，包括辨識、金流、所有行銷、斷源，才能把詐騙有效控制在一定範圍內。

侯友宜感謝新北警方掃黑不停歇，打擊毒品也是全心全意強力執行，讓新北市在這段時間治安相對穩定，他說，新北市長輩達到78萬人，相信今年比例會達20%，是一個高齡化社會，高齡長者在家受暴，如何安全做到預防照顧，看到社區有長輩受暴，很多人不敢，因長輩愛面子不敢說，有賴大家重視這個議題。

侯說，食安跟公安也很重要，尤其孩子的營養午餐，從後端去掌握，不要讓食安在校園裡面出現，新北市食安通報率目前有下降，公安絕對不打折扣，他看到警方臨檢盤查外面出租套房，是否藏汙納垢，學生宿舍是否安全都是重點。

針對日前三峽區發生國中女學生重大死傷車禍，雖然案件移給檢方，相信在檢察官偵辦下，可以讓社會大眾可以更清楚一個事實，也希望可以給被害人公平正義。

新北市警局長廖訓誠今表示，詐騙犯罪嚴重侵害民眾財產，查緝詐騙犯罪為當前治安重點，新北市警局推動「偵防並重」策略，積極查緝詐騙集團並溯源高層次犯嫌，針對推陳出新的詐騙手法，強化推廣打詐儀表板識詐宣導資訊，以利提高民眾防詐警覺，減少被害。

新北市近期打詐攔截金額近5億多元，新北市長侯友宜呼籲政府各部門從源頭管理，把詐騙有效控制在一定範圍內。記者王長鼎／翻攝
新北市近期打詐攔截金額近5億多元，新北市長侯友宜呼籲政府各部門從源頭管理，把詐騙有效控制在一定範圍內。記者王長鼎／翻攝

食安 詐騙集團

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