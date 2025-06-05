獨／高雄宅男精蟲衝腦被誆買巨乳美女寫真 1.5萬飛了

詐騙集團看中宅男及大學生涉世未深，以美女頭像或相貌甜美的年輕女子加好友聊天，趁機詐騙；高市警方近期約受理139件「色情應召詐財」案，財損逾1170萬元；其中一名宅男和心儀女子碰面聊天後，表達追求，被女方慫恿花1萬4990元買10本巨乳美女寫真，後女方已讀不回，始知受騙。

警方指出，今年4月初，一名宅男接獲IG暱稱沐希的女子私訊他，表示想隨機找人聊天，因見女方長相甜美，是自己心儀的女友類型，於是和對方互加為LINE好友，雙方於4月12日下午約在某鬆餅店喝咖啡、吃下午茶，宅男和對方開心聊了2個小時。

雙方離開後，當晚宅男即向女方表明追求之意，但女方卻為了確定該名宅男的真心，要求他購買10本巨乳美女的電子寫真，並傳了網購的網址，宅男為了想追到女方，於是依照該網址指示刷卡花1萬4990元購買10本電子寫真，結果 後來女方竟已讀不回，始知遭詐騙。

高市警方指出，色情應召詐騙類型的犯罪集團多鎖定交往軟體，利用假美女頭像勾引涉世未深的宅男、大學生或單身男子，也有以帥哥頭像吸引未婚女子上鉤，再假借聊天讓被害人有好感後，想約出見面或援交時，引誘對方至超商買點數或代購虛擬貨幣。