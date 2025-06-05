快訊

YouTube又改！超便宜Premium Lite會員方案也加入廣告 付錢也沒用

川普全面禁止12國人入境美國、各國原因曝光 另有7國受部分限制

蛋蛋會中暑！男性夏天這樣做或導致不育 醫分享3招保護睪丸

獨／高雄宅男精蟲衝腦被誆買巨乳美女寫真 1.5萬飛了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐騙集團看中宅男及大學生涉世未深，以美女頭像或相貌甜美的年輕女子加好友聊天，趁機詐騙；高市警方近期約受理139件「色情應召詐財」案，財損逾1170萬元；其中一名宅男和心儀女子碰面聊天後，表達追求，被女方慫恿花1萬4990元買10本巨乳美女寫真，後女方已讀不回，始知受騙。

警方指出，今年4月初，一名宅男接獲IG暱稱沐希的女子私訊他，表示想隨機找人聊天，因見女方長相甜美，是自己心儀的女友類型，於是和對方互加為LINE好友，雙方於4月12日下午約在某鬆餅店喝咖啡、吃下午茶，宅男和對方開心聊了2個小時。

雙方離開後，當晚宅男即向女方表明追求之意，但女方卻為了確定該名宅男的真心，要求他購買10本巨乳美女的電子寫真，並傳了網購的網址，宅男為了想追到女方，於是依照該網址指示刷卡花1萬4990元購買10本電子寫真，結果 後來女方竟已讀不回，始知遭詐騙。

高市警方指出，色情應召詐騙類型的犯罪集團多鎖定交往軟體，利用假美女頭像勾引涉世未深的宅男、大學生或單身男子，也有以帥哥頭像吸引未婚女子上鉤，再假借聊天讓被害人有好感後，想約出見面或援交時，引誘對方至超商買點數或代購虛擬貨幣。

警方表示，若被詐團鎖定的男女民眾不從，對方會冒充女方主管或黑道恐嚇要對對方或其家人不利，逼迫被害人就範，不少人沒見到面就破財；呼籲民眾交友要小心，凡涉及到金錢、買點數或引誘購買物品者，多數是詐騙伎倆，切勿上當。

詐騙集團看中宅男及大學生涉世未深，以美女頭像或相貌甜美的年輕女子加好友聊天，趁機詐騙；圖為警方宣導防詐圖卡。圖／取自刑事局網站
詐騙集團看中宅男及大學生涉世未深，以美女頭像或相貌甜美的年輕女子加好友聊天，趁機詐騙；圖為警方宣導防詐圖卡。圖／取自刑事局網站

詐騙集團

延伸閱讀

巷口衝出機車害摔 高雄路竹21歲男騎士摔倒又撞公車

樹齡200餘年高雄梓官「保福榕公」斷裂 疑褐根病所致

柯志恩批民進黨逼南部人用肺發電 綠營：拿民生議題搞雙標炒作

高雄「下酒菜料理競賽」第一階段網路票選開跑

相關新聞

成大12樓實驗室驚傳火警 疏散師生

今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28...

行經海大時速飆102公里收2萬4罰單 駕駛訴請撤銷敗訴

張姓男子開車行經海洋大學路段，時速高達102公里，被罰2萬4000元。他指從工學館右轉北寧路，設在路口左側的「警52」標...

獨／高雄宅男精蟲衝腦被誆買巨乳美女寫真 1.5萬飛了

詐騙集團看中宅男及大學生涉世未深，以美女頭像或相貌甜美的年輕女子加好友聊天，趁機詐騙；高市警方近期約受理139件「色情應...

影／台中北區暗夜4車連環撞 賓士車迴轉撞直行車釀禍

台中市北區進化北路、榮華街在今天凌晨2時許，發生一起連環車禍，警方調查，當時駕駛白色賓士車的黃姓男子欲在路口迴轉時，與綠...

影／疑疲勞駕駛...他撞斷台南東區消防栓狂冒水 又波及3輛機車

55歲張姓男子昨天晚間6時許下班時間，開車由台南市東區崇德路南向北行駛時，疑似因疲勞駕駛，車輛不慎飄移偏右碰撞路肩消防栓...

影／少年獨自搭公車下錯站姊姊急報案 東勢警在公車站找到他

台中一名12歲少年獨自搭公車下錯站，15歲姊姊等不到人急報案，東勢警分局員警在公車站找到他，少女說母親罹患重大疾病，父親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。