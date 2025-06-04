這樣也能詐騙！自稱「網紅水電工」 推銷冷氣安裝

馬祖地區近期有不少民眾反映，接獲自稱為「網紅水電工」的業者來電，聲稱已標下馬祖南竿合宜住宅冷氣安裝工程，進而推銷安裝服務並要求收費或進入住戶內部勘查。連江縣警察局今天表示，經連江縣政府查證，發現此為詐騙行為，提醒民眾務必提高警覺。

連江縣府表示，南竿仁愛村合宜住宅並未進行統一的冷氣安裝工程發包，也未委託或授權任何單位、廠商辦理相關冷氣安裝或招標事宜，所謂「網紅水電工」承包案並不存在，呼籲居民切勿輕信類似說法，更不要讓陌生人進入住家。

警方指出，該類詐騙手法多藉由假借官方名義或社群名人身分博取信任，實際上卻是為了詐取金錢或趁機勘查住戶財物，提醒民眾若接獲不明人士自稱為「承包商」、要求進屋安裝或收取冷氣工程費用，請立刻拒絕並通報警方。

連江縣警察局刑事警察隊呼籲，若有遇到可疑狀況，可直接撥打0836-25859或110報案，亦可透過165反詐騙專線查證資訊真偽，以避免上當受騙。