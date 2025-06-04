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彰化同一超商一天逮2女車手 70歲看護嬤一錯再錯淪為車手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村分駐所近日在同一超商同日不同時段竟抓到2名女車手，即時查扣107萬元，而且2名女車手分屬不同詐團，其中一名女車手還是高齡70歲女看護先前也曾被詐騙，更淪為詐團共犯被判刑，得賠償被害人近百萬元，她為了籌錢再配合詐團成為車手，與被害人相約交款時落網。

員林警分局大村分駐所5月30日中午接獲民眾通報，疑有詐騙車手在彰化縣花壇鄉彰員路一處超商要取款，大村所長李宜蓁立即率員警前往埋伏，發現1名可疑背包客李女（70歲）一面盯著手機、一面觀望四周，另1名女子前來赴約，2人互相比對手機資料後進入超商面交37萬元，員警當場逮獲面交車手李姓婦人，並查扣37萬元及工作手機等相關證物。

無獨有偶大村所於同日下午4時又獲報相同地點有詐騙車手要面交取款，李宜蓁再次帶員警出擊，再次查獲面交車手李女(40歲)要向一名女被害人取款，當場查扣投資款項70萬元、工作手機等相關證物。

誇張的是二名女車手分屬不同詐團，但都是透過臉書、社群軟體刊載教導虛擬貨幣及股票投資貼文，引誘被害人加入網路投資公司LINE群組及APP，再教導被害人如何線上操作投資，使被害人深信穩賺不賠，而將錢交給詐團，警方已依詐欺罪及洗錢防制法將2名車手移送彰化地檢署偵辦。

而高齡70歲的女車手竟是一名看護，她也曾被詐團騙，還提供4本帳戶給詐團使用，淪為共犯，被依違反洗錢防制法判刑5月，併科罰金4萬元，還得賠數名匯錢的被害人近百萬元，為了籌錢又成為詐團車手。

員林分局分局長吳詠傑表示，詐團經常透過社群平台、投資群組以教導投資誘騙民眾，尤其千萬不可相信網路幾可亂真的名人教投資廣告。警方也發現詐團近來也鎖定求職、低薪、女性、年長者提供帳戶、甚至當車手「賺外快」，但往往錢還沒賺到，成了代罪羔羊，不僅要背負刑責，甚至得賠償大筆賠償費，呼籲民眾要小心勿被詐團利用。

大村分駐所近日在同一超商同日不同時段竟抓到2名女車手，即時查扣107萬元。圖／警方提供
大村分駐所近日在同一超商同日不同時段竟抓到2名女車手，即時查扣107萬元。圖／警方提供
高齡70歲女看護先前也曾被詐騙，更淪為詐團共犯車手而落網。圖／警方提供
高齡70歲女看護先前也曾被詐騙，更淪為詐團共犯車手而落網。圖／警方提供

車手 被害人

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