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AI深偽變臉騙美加華僑投資 刑事局破詐團送辦9人

中央社／ 台中4日電

賴姓男子等人在台中成立詐騙話務機房，利用AI深偽變臉技術，透過視訊取信美加女性華僑，誘騙投入資金參與假投資，刑事局等單位日前循線逮捕9人法辦，其中7人遭檢方聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天表示，彰化縣警察局北斗分局接獲情資指出，31歲陳姓男子等人涉嫌於台中市沙鹿區經營詐騙話務機房，受害對象為美國與加拿大等地華僑。

案經彰化北斗警分局與刑事局電偵大隊第二隊、南投縣警察局刑大科偵隊、台中市警察局刑大偵三隊等單位共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

辦案人員先於民國113年11月間執行第一波搜索，於台中沙鹿查獲詐騙話務機房，逮捕管理人陳男及成員共6人到案，機房成員於警方攻堅時，還將部分工作手機丟入事先準備好的硫酸桶內企圖滅證。

辦案小組接著於今年3月間，逮回負責集團製作及架設假投資網站前後端平台，以及設計樣式的工程師謝男等2人到案，且於5月初在松山機場，拘提欲逃出境的集團金主30歲賴男到案，全案共計帶回9人，並查扣新台幣7.3萬餘元、工作手機、電腦、變聲器等贓證物。

警方查出，詐團話務機房先設定「各類人設」，在網路隨機搭訕美加女性華僑培養感情，並於過程中利用人工智慧（AI）深偽（Deepfake）變臉技術與被害人視訊，取信被害人後誘使投資各式假能源標的。

經警方鑑識扣案手機，發現有7名美加女性華僑遭詐騙，透過刑事局國際科向美加2國協查，截至目前統計財損約350萬元，全案持續統計清查。

全案警詢後，將賴男等9人依涉嫌詐欺、加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦，其中7人經檢方聲請羈押獲准。

警察 詐騙

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