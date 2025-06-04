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又假冒柴鼠兄弟！竹聯幫地堂分子詐騙1.1億 珠寶商打虛幣洗錢

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫地堂成員洪煌龍涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，珠寶商林忠蔚涉協助用泰達幣洗錢，警方陸續查獲23人，台北地檢署將洪、林等16人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅柴鼠兄弟、財經專家盧燕俐、輝達執行長黃仁勳等名人，在臉書刊登股票等假投資廣告，將被害人加入LINE投資群組，誘騙面交現金；13人被騙1.1億元，包括大學教師、銀行襄理、公司高階主管及市場攤販。

車手向被害人取款後交給收水，收水轉交幹部陳姓男子，陳再交給洪煌龍，洪以贓款向璦瑪鑽石公司負責人林忠蔚購買泰達幣，林向大陸幣商買幣後打給洪。

台北市刑警大隊偵四隊去年11月拘提洪等11人，隔月再拘林，陸續行動至今年2月共查獲23人，包括控盤、幣商、車手、收水等，查扣現金4千萬元、泰達幣13萬6千餘顆、金條7條及賓士、寶馬等5輛汽車。

北市內湖區一對母女去年遭假投資詐騙1200萬元輕生，也是看到假冒柴鼠兄弟廣告上鉤，但警方清查未發現該案與洪、林等人有關，正深入追查偵辦中，北檢今年3月起訴洪、林等16人，其他人則由基隆地檢署偵查中。

竹聯幫地堂成員洪煌龍涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，珠寶商林忠蔚涉協助用泰達幣洗錢，警方搜索查扣現金、泰達幣及金條等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫地堂成員洪煌龍涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，珠寶商林忠蔚涉協助用泰達幣洗錢，警方搜索查扣現金、泰達幣及金條等。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫地堂成員洪煌龍（白衣）涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，警方陸續查獲洪等23人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫地堂成員洪煌龍（白衣）涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，警方陸續查獲洪等23人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫地堂成員洪煌龍涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，珠寶商林忠蔚（左）涉協助用泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫地堂成員洪煌龍涉嫌擔任詐騙集團控盤，以假投資向13人騙走1.1億元，珠寶商林忠蔚（左）涉協助用泰達幣洗錢。記者李奕昕／翻攝

車手 詐騙集團 泰達幣

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