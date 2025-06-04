詐團車手囂張在離派出所20公尺取款 假投資股票騙老婦500萬

台北市陳姓老婦被股票假投資詐騙，住家離信義警分局六張犁派出所僅20公尺，詐騙集團車手仍在她家樓梯間或對面公園5度取款共500萬元，警方前天趁陳面交時逮捕車手吳姓男子，依詐欺等罪嫌移送，追查其他車手。

警方調查，74歲陳姓老婦今年4月起在臉書瀏覽股票假投資廣告，加入LINE投資群組，住處離六張所僅20公尺，詐團仍相約在她住處公寓梯間或對面公園拿錢，取款5次共500萬元；陳前天上午10時許欲再交付85萬元，其兒子發現可疑，帶她至六張所報案，警方立即布署。