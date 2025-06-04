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詐團車手囂張在離派出所20公尺取款 假投資股票騙老婦500萬
台北市陳姓老婦被股票假投資詐騙，住家離信義警分局六張犁派出所僅20公尺，詐騙集團車手仍在她家樓梯間或對面公園5度取款共500萬元，警方前天趁陳面交時逮捕車手吳姓男子，依詐欺等罪嫌移送，追查其他車手。
警方調查，74歲陳姓老婦今年4月起在臉書瀏覽股票假投資廣告，加入LINE投資群組，住處離六張所僅20公尺，詐團仍相約在她住處公寓梯間或對面公園拿錢，取款5次共500萬元；陳前天上午10時許欲再交付85萬元，其兒子發現可疑，帶她至六張所報案，警方立即布署。
38歲吳姓男子進去公寓梯間取款，被員警埋伏逮獲，他稱受指示取款，不知是詐騙。警方從他身上搜出假造的投顧公司工作證1張、現金收款單據1張及作案用的印泥、印章，詢後依詐欺、洗錢防制法移送。據調查，陳先前是面交給不同車手，警方持續追查。
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