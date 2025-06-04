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慎防假投資 農業部：去年農漁會攔阻詐騙金額逾1.8億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

依據內政部警政署統計，2024年計有117家農漁會信用部通報並成功攔阻255件詐騙案件，攔阻金額達1億8213萬元；攔阻總金額達百萬元以上者計40家，攔阻金額及案件數最多縣市為新北市，詐騙類型包含假投資詐騙，民眾參加股票投資Line群組、多層次傳銷等。

根據去年農漁會攔阻詐騙金額統計，新北市八里區農會以2438萬元居冠，板橋區農會1817萬元次之、台中市台中地區農會1478萬元第三。通報件數最多者為新北市中和地區農會12件；攔阻金額及案件數最多之縣市為新北市，分別為6112萬元及46件；另單筆攔阻最高金額為新北市八里區農會1500萬元。

農業部農業金融署副署長施妮婷表示，去年成功攔阻案例中，數件屬假投資詐騙，民眾參加股票投資Line群組、多層次傳銷等組織，誤信投資可穩賺不賠、投資越多賺越多等詐騙話術，欲向親友或農會借貸高額資金進行投資，經信用部櫃員主動關懷後察覺可疑，耐心分析及解說，並立即通知員警到場協助處理，成功攔阻詐騙守住客戶積蓄。

施妮婷指出，為有效發揮防制詐欺，橫向方面，除了依據行政院打詐行動綱領，採行多項精進作為外，也配合警政署線上調閱金融資料及警示帳戶聯防作業，進行跨部會共同合作；縱向方面，要求農業金融機構落實執行防詐機制，強化考核、公開表揚績效良好的農漁會信用部，加強宣導防制金融詐騙，積極協助民眾提升風險意識與識詐能力。

農業部表示，隨著數位科技的發展，詐騙手法不斷翻新，民眾切勿輕信各類詐騙話術，於臨櫃匯款前，如有疑慮可向櫃員詢問，或撥打防詐騙諮詢專線165或110尋求警方協助，以防遭詐騙致財務損失。圖／聯合報系資料照片
農業部表示，隨著數位科技的發展，詐騙手法不斷翻新，民眾切勿輕信各類詐騙話術，於臨櫃匯款前，如有疑慮可向櫃員詢問，或撥打防詐騙諮詢專線165或110尋求警方協助，以防遭詐騙致財務損失。圖／聯合報系資料照片

農會 詐騙

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