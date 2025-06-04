慎防假投資 農業部：去年農漁會攔阻詐騙金額逾1.8億

依據內政部警政署統計，2024年計有117家農漁會信用部通報並成功攔阻255件詐騙案件，攔阻金額達1億8213萬元；攔阻總金額達百萬元以上者計40家，攔阻金額及案件數最多縣市為新北市，詐騙類型包含假投資詐騙，民眾參加股票投資Line群組、多層次傳銷等。

根據去年農漁會攔阻詐騙金額統計，新北市八里區農會以2438萬元居冠，板橋區農會1817萬元次之、台中市台中地區農會1478萬元第三。通報件數最多者為新北市中和地區農會12件；攔阻金額及案件數最多之縣市為新北市，分別為6112萬元及46件；另單筆攔阻最高金額為新北市八里區農會1500萬元。

農業部農業金融署副署長施妮婷表示，去年成功攔阻案例中，數件屬假投資詐騙，民眾參加股票投資Line群組、多層次傳銷等組織，誤信投資可穩賺不賠、投資越多賺越多等詐騙話術，欲向親友或農會借貸高額資金進行投資，經信用部櫃員主動關懷後察覺可疑，耐心分析及解說，並立即通知員警到場協助處理，成功攔阻詐騙守住客戶積蓄。