詐欺犯入獄繼續騙 靠一張嘴在女監騙到百萬元

60歲簡姓女子與62歲黃姓律師因涉入詐欺案各被判刑2年及4個月，簡女入監服刑時，向黃姓、宋姓室友佯稱她胞姊是監察委員，可協助處理案件跟安排工作，黃女前後付出104萬元才知受騙，宋女則險些交由簡女、黃男解除美金保單付款，雄檢今依詐欺罪，起訴簡女、黃男2年。

檢方調查，簡女和黃男是舊識，兩人曾於多年前涉入詐欺案，黃男被判4個月得易科罰金，簡女則被判刑2年，在高雄女監服刑。

簡女入監後，向室友自稱胞姊是監察委員，可以代為處理案件，也能幫黃女施姓前夫安排監察院工作，黃女不疑有他，請在監外的施姓前夫付款，前後匯款104萬元至簡女的指定帳戶。

事後簡女又向另名宋姓室友宣稱她認至監察委員，且她熟識的黃姓律師很會打再審案件，可以委任黃男打官司，但可能需要花費200至300萬元，宋女因家人不願付款，她便委託簡女、黃男協助代辦美金保單解約。

因簡女在監獄內佯稱自己認識監委等說法傳到獄方耳中，監獄懷疑簡女再當司法黃牛，便通報雄檢偵辦，雄檢檢察官李宛凌、詹美鈴獲報，今年1月指揮高雄市調處偵辦，簡女出監不久，再因司法黃牛案遭到羈押，黃男則獲交保並限制出境、出海。