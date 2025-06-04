快訊

南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

南韓新總統李在明擬遷回青瓦台 曾批龍山辦公室暗藏竊聽

中正路改名掀爭議 新北鶯歌一條路卻有九成同意改名

詐欺犯入獄繼續騙 靠一張嘴在女監騙到百萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

60歲簡姓女子與62歲黃姓律師因涉入詐欺案各被判刑2年及4個月，簡女入監服刑時，向黃姓、宋姓室友佯稱她胞姊是監察委員，可協助處理案件跟安排工作，黃女前後付出104萬元才知受騙，宋女則險些交由簡女、黃男解除美金保單付款，雄檢今依詐欺罪，起訴簡女、黃男2年。

檢方調查，簡女和黃男是舊識，兩人曾於多年前涉入詐欺案，黃男被判4個月得易科罰金，簡女則被判刑2年，在高雄女監服刑。

簡女入監後，向室友自稱胞姊是監察委員，可以代為處理案件，也能幫黃女施姓前夫安排監察院工作，黃女不疑有他，請在監外的施姓前夫付款，前後匯款104萬元至簡女的指定帳戶。

事後簡女又向另名宋姓室友宣稱她認至監察委員，且她熟識的黃姓律師很會打再審案件，可以委任黃男打官司，但可能需要花費200至300萬元，宋女因家人不願付款，她便委託簡女、黃男協助代辦美金保單解約。

因簡女在監獄內佯稱自己認識監委等說法傳到獄方耳中，監獄懷疑簡女再當司法黃牛，便通報雄檢偵辦，雄檢檢察官李宛凌、詹美鈴獲報，今年1月指揮高雄市調處偵辦，簡女出監不久，再因司法黃牛案遭到羈押，黃男則獲交保並限制出境、出海。

雄檢調查時，簡女、黃男都否認犯行，但檢方依據黃女、宋女等人證詞，認定兩人涉及詐欺，今偵結依法提起公訴，黃男為現職律師，另移付懲戒。

高雄女監外觀。記者石秀華／攝影
高雄女監外觀。記者石秀華／攝影

詐欺 律師 室友

延伸閱讀

27.6噸過期粉圓改標後賣給日本廠商 台廠負責人判8月徒刑得入獄

濫用公務車監院新聞稿打臉 游淑慧：李鴻鈞吃誠實豆沙包？

71歲老婦「收款就有錢」成詐團車手 被逮遭判8月要入獄

王男77歲出獄失親無家可歸 監獄協助重啟人生

相關新聞

詐欺犯入獄繼續騙 靠一張嘴在女監騙到百萬元

60歲簡姓女子與62歲黃姓律師因涉入詐欺案各被判刑2年及4個月，簡女入監服刑時，向黃姓、宋姓室友佯稱她胞姊是監察委員，可...

慎防假投資 農業部：去年農漁會攔阻詐騙金額逾1.8億

依據內政部警政署統計，2024年計有117家農漁會信用部通報並成功攔阻255件詐騙案件，攔阻金額達1億8213萬元；攔阻...

老翁見兼職廣告「一支手機輕鬆賺」 急赴銀行要轉230萬

72歲洪姓老翁退休後，在臉書看到兼職工作廣告稱「一支手機、空閒時間就能輕鬆賺錢」，他心動詢問，對方要他參加「衝銷量任務」...

詐騙通報前五月23330件年增7% 證期局歸納四種詐騙類型

金管會公布最新的谷歌臉書通報詐騙統計，儘管打詐三法上路，不過結果顯示，今年以來詐騙通報件數即一路走高，通報件數都在4千件...

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

台中市陳姓婦人等3人去年間被歹徒以招待前往泰國旅遊、擔任賭場高薪開分員為由，騙往泰國後，即被押往緬甸地區，今年3月間才陸...

又見假檢警詐騙！婦人誤信配合調查「匯140萬」 警急攔阻

金門一名年約50歲的女子日前遭遇「假檢警」詐騙手法，險些將辛苦存下的新台幣140萬元轉給詐騙集團，好在土地銀行金門分行新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。