想要疼孫…孫女搬新家缺錢買家電 桃園翁欲匯20萬遭阻
桃園市觀音區68歲羅姓老翁日前在通訊軟體上接獲不明人士加好友，對方聲稱是老翁孫女，因為手機遺失換了新帳號，表示最近剛搬新家需要20萬元買家電，羅翁未詳加查證，昨下午到郵局準備匯款時被行員察覺異狀，通報警方到場及時阻詐。
大園分局新坡派出所昨下午接獲轄內郵局通報，一名羅姓老翁欲臨櫃匯款20萬元，但行員對他關懷提問，羅翁雖表示是要匯給孫女買家電，但行員問他有沒有打電話向孫女查證，羅翁卻稱孫女因手機遺失換了號碼，僅用新的通訊軟體帳號互相聯絡，行員一聽覺得有異，隨即通報警方到場關心。
警方獲報前往了解，經檢視羅翁的通訊軟體對話內容，發現這就是常見的假親友詐騙，羅翁起初還半信半疑，於是打電話向孫女確認，這才發現孫女的手機根本就沒有遺失也沒有要借錢，羅翁頓時恍然大悟驚覺遭到詐騙，感謝員警及時守住他的退休積蓄。
大園分局提醒民眾，若接到自稱是親友來電，要求借錢或幫忙匯款時一定要提高警覺，應透過其他管道再三確認來電者身分，或撥打110、165反詐騙諮詢專線即時查證，以確保財物安全。
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