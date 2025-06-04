老翁見兼職廣告「一支手機輕鬆賺」 急赴銀行要轉230萬

72歲洪姓老翁退休後，在臉書看到兼職工作廣告稱「一支手機、空閒時間就能輕鬆賺錢」，他心動詢問，對方要他參加「衝銷量任務」，只要上網訂購商品並付款，之後能全數拿回加上回饋佣金，搶越多、賺越多；他下單230萬元，前往轉帳，所幸員警趕到阻止。

昨天中午，68歲許姓老翁前往台南市警第五分局開元派出所轄區的凱基銀行，臨櫃要提領120萬元，因提領金額龐大，引起行員警覺，關懷詢問，因許語焉不詳，行員通報警方。警員李瑞龍、鄭世裕到場了解，許聲稱是要購買「台積電」股票，投資獲利。

員警請許姓老翁告知投資管道，表示可以幫忙研判是否為詐騙，否則錢一交付，就再也拿不回來；許才告知日前LINE被陌生帳號加為好友，對方自稱為「股票投資老師」，引導他加入名為「竣達plus」的投資網站，老師指出，此平台可代墊資金購買台積電股票。

許姓老翁表示，對方稱交易完成後可獲利高達188萬元，但要提領獲利，需先償還120萬元的代墊資金，他才趕到銀行領款；員警研判，此為典型的「假投資、真詐財」手法，告知許相關類似手法，已經讓許多人上當，辛苦積蓄付諸流水，讓許打消念頭。

無獨有偶，72歲洪姓老翁昨天下午2時許，也走進開元派出所轄區的元大銀行，表示要辦理約定帳號，以進行大額轉帳，行員研判有異報警；巡佐黃建榮與警員李瑞龍趕赴現場，詢問洪為何要大額轉帳，洪表示他退休在家無事，在臉書上看到兼職工作。

洪說明，他詢問應徵，對方稱「一支手機、空閒時間就能輕鬆賺錢」，引導參加電商推出的「衝銷量任務」；對方說明，只要大量購買指定商品付款後，即可依據系統回報獲得3%至5%的佣金回饋，洪立即用手機下單多筆總計高達230萬元的高價商品。

洪指出，對方稱付款後，之後轉帳金額跟佣金都會一併轉回，估計獲利可達將近8萬元，因此他前往銀行設定約定帳號，準備轉帳；員警研判，這也是典型「假網購搶單」詐騙手法，要他千萬不可被騙，否則230萬一轉出就拿不回來，網上的訂單也都是假的。

第五分局偵查隊指出，「假求職詐騙」是近年網路常見詐騙廣告，詐團以「搶單」、「衝銷量」、「刷單」等名義，誘使民眾先行付款，初期藉由小額任務建立信任，還可能讓民眾嘗甜頭，真的拿回轉帳金額與佣金，再誘導投入鉅額資金。

偵查隊說明，民眾一旦上鉤，詐團即以操作錯誤、帳戶凍結、認證失敗等理由拒絕退款，甚至進一步要求支付「手續費」、「認證費」等費用，藉此不斷榨取金錢。