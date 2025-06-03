詐騙通報前五月23330件年增7% 證期局歸納四種詐騙類型

金管會公布最新的谷歌臉書通報詐騙統計，儘管打詐三法上路，不過結果顯示，今年以來詐騙通報件數即一路走高，通報件數都在4千件之上，而且一路從1月的4443件，增至4月的5944件為最高峰，一直到了5月才終於降至3710件，為113年2月以來最低。

證期局統計顯示，去年全年共51296件，而由於今年前四月通報件數都在每月4千件以上的高檔，因此前5個月總件數就已有23330件，較去年同期年增7%。

對於前4個月詐騙通報件數大增，證期局副局長高晶萍則解讀，有可能與民眾識詐能力增加也帶動通報增加有關。

而金管會接獲民眾陳情投資詐騙件數，在113年來到最高峰之後，今年第一季看似有趨緩之勢。統計顯示，111年、112年、113年、114年第一季的通報件數，分別為636件、787件、941件、138件。

其中，金管會也被詐團冒名詐騙，對此銀行局副局長侯立洋也再度強調金管會「三個不會」，要民眾不要上當，金管會的「三不」，包括了：不會主動聯繫民眾，不會管制或凍結民眾帳戶，也不會要求民眾匯款或繳納各種款項。

而對於詐騙的類型，證期局則歸納出四種最常見的類型，包括：

1. 電話、簡訊及LINE群組勸誘買股：LINE群組假稱提供高獲利飆股資訊勸誘民眾投資港股或台股；或以電話推薦飆股方式或以簡訊提供網路連結方式勸誘民眾點選連結及加入網路群組。 2. 金融商品交易平台(APP)：推薦民眾安裝假投資平臺App，宣稱該App可插隊搶漲停股票並保證獲利，投資人先於該平臺操作買到漲停股票並有小額獲利，接著便被要求持續加碼匯款，直到投資人發現並無法將獲利提領出來，才知受騙。 3. 冒名金融業者：假冒合法證券業者或金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組；或假冒財經名人成立群組鼓吹投資特定商品或下載特定APP。 4. 虛擬通貨交易平台：以虛擬貨幣交易可獲高收益，或先以提供飆股方式逐步勸誘民眾民眾投資虛擬貨幣。