快訊

疑收受不當利益！陳歐珀立院提案涉「護航物流業者」 北檢約談9人、搜索14處

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

和解了！體育署、桌協3點共同聲明 葉國欽致歉獲莊智淵、葉伊恬接受

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓婦人去年底被歹徒以免費旅遊、開戶領酬金，騙往緬甸行騙，向家人勒贖現金，今受訪描述當時經歷。圖／讀者提供
台中市沈姓婦人去年底被歹徒以免費旅遊、開戶領酬金，騙往緬甸行騙，向家人勒贖現金，今受訪描述當時經歷。圖／讀者提供

台中市陳姓婦人等3人去年間被歹徒以招待前往泰國旅遊、擔任賭場高薪開分員為由，騙往泰國後，即被押往緬甸地區，今年3月間才陸續因親人繳贖金獲釋，其中獲救的沈姓婦人今受訪，描述當時是被騙到泰國開戶可領5萬元酬金，被限制自由時，「很無助，感覺沒人要救我」。

沈姓婦人表示，當初是朋友介紹，得知到泰國旅遊開銀行戶，即可以領5萬元酬金，且旅遊免費，未料去年底抵達泰國後，即被對方用兩輛俗稱「阿法」的七人座押往緬甸，同車還有胡姓、陳姓婦人，因三人無法詐騙，歹徒就利用她們向台灣親人勒贖金錢，要求支付贖金60萬元。

沈婦回憶，當時被歹徒限制自由約3個多月時間，期間沒收手機、護照、鑰匙，除非打電話湊贖金，否則無法對外聯繫，一天只吃一餐，「只有白飯菜葉」，當時感覺「很無助，沒有人要救我」，同期2名婦人都因家屬有付贖金，去年底即已獲釋，她是最後到今年3月，才在相關單位協助下獲釋。

台中市陳姓婦人等3人被詐騙集團佯以到泰國擔任賭場開分員，可領高薪為由，騙到泰國後，由持槍武裝分子囚禁在緬甸，詐團原欲3人從事詐騙工作，但成效不佳，歹徒再向台灣家屬勒贖45萬元至60萬元，刑事局中打今年間收網，帶回張男等涉案5人，依人口販運等罪送辦，檢方命張以5萬元交保。

詐騙集團 緬甸 泰國 台中市

延伸閱讀

台中3婦被騙出國遭勒贖返台 另5人生死未卜？警：與掌握情況不符

免費遊泰國卻被拐至詐騙園區！ 8台人被賣掉3人逃回來…揭小黑屋凌虐慘況

影／泰國賭場開分員領高薪？台中3婦被歹徒騙出國勒贖

2分鐘讀國際新聞／3月緬甸強震三千人死 板塊交界還有斷層

相關新聞

影／視神明為無物？她借白沙屯媽祖進香詐騙報名費 竟只為「斗內」直播主

王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，上網宣稱代辦報名，收錢未報名及提供官方紀念品，向7人騙走1萬5600元...

為5萬被騙去緬甸！慘遭拘禁3個多月 台中婦獲救曝心聲

台中市陳姓婦人等3人去年間被歹徒以招待前往泰國旅遊、擔任賭場高薪開分員為由，騙往泰國後，即被押往緬甸地區，今年3月間才陸...

又見假檢警詐騙！婦人誤信配合調查「匯140萬」 警急攔阻

金門一名年約50歲的女子日前遭遇「假檢警」詐騙手法，險些將辛苦存下的新台幣140萬元轉給詐騙集團，好在土地銀行金門分行新...

詐團警告詐騙！存股達人陳重銘曝「超會演」恐怖手法 員警、郵局都入戲

詐騙猖獗連存股達人也險被騙倒！理財專家陳重銘經常於臉書粉專分享台股的投資心得與看法，但近日他卻遭詐騙集團盯上，…

打詐不力？數發部長黃彥男：上任一年下架11萬件詐騙訊息

數位發展部部長黃彥男今（3）日舉行上任周年記者會，針對全台最關注的詐騙問題，黃彥男指出，面對數位詐騙，數發部與公私部門密...

免費遊泰國卻被拐至詐騙園區！ 8台人被賣掉3人逃回來…揭小黑屋凌虐慘況

只是跟團去泰國旅遊，卻可能再也回不來台灣！8名國人去年底在桃機搭廉航前往曼谷，下機後就被送至緬甸，8個人中有5人仍生死未卜，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。