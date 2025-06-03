又見假檢警詐騙！婦人誤信配合調查「匯140萬」 警急攔阻

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聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名年約50歲的女子日前遭遇「假檢警」詐騙手法，險些將辛苦存下的新台幣140萬元轉給詐騙集團，好在金湖分局即時趕抵勸阻，成功保住女子的多年積蓄。圖／警方提供
金門一名年約50歲的女子日前遭遇「假檢警」詐騙手法，險些將辛苦存下的新台幣140萬元轉給詐騙集團，好在金湖分局即時趕抵勸阻，成功保住女子的多年積蓄。圖／警方提供

金門一名年約50歲的女子日前遭遇「假檢警」詐騙手法，險些將辛苦存下的新台幣140萬元轉給詐騙集團，好在土地銀行金門分行新市里辦事處行員機警關懷、通報金湖分局即時趕抵勸阻，成功阻止款項匯出，保住女子的多年積蓄。

金湖分局今天表示，這名女子指日前接獲自稱為檢警人員來電，對方謊稱其個資遭盜用，涉及洗錢案件，並威嚇將凍結帳戶或拘提，進一步傳送一份仿冒「金管會公證款收據」，讓女子深信不疑；對方並指示女子需配合調查，先匯出140萬元至指定帳戶「驗證資金來源」，否則將負刑責。

女子心生恐懼，遂依指示前往土地銀行辦理提款與匯款，銀行行員察覺其神情緊張，且金額龐大，立即展開關懷提問，進而發現疑點，隨即通報金湖警分局。警方到場後，耐心說明該手法為常見的「假檢警詐騙」，並當場協助女子查證資料，確認並無任何司法案件，成功說服其取消匯款。

女子隨後感謝警方與行員即時介入，才未釀成重大財損。金湖分局指出，這類假冒司法機關的詐騙方式層出不窮，常以「個資遭冒用」、「協助監管資金」等話術恐嚇民眾，甚至製作偽造公文混淆視聽。

金湖分局長王貞惠呼籲，真正的司法機關辦案絕不會要求民眾匯款、提供帳戶或密碼資訊，接獲可疑來電應保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報警查證，避免掉入陷阱，守住自己的財產安全。

詐騙集團傳送一份仿冒「金管會公證款收據」，讓受騙女子深信不疑，險些匯出鉅款。圖／警方提供
詐騙集團傳送一份仿冒「金管會公證款收據」，讓受騙女子深信不疑，險些匯出鉅款。圖／警方提供

金門 詐騙集團 詐欺 司法

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