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影／視神明為無物？她借白沙屯媽祖進香詐騙報名費 竟只為「斗內」直播主

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，上網宣稱代辦報名，收錢未報名及提供官方紀念品，向7人騙走1萬5600元。刑事局查獲王依詐欺罪函送，她坦承行騙，稱因購買直播平台代幣「斗內直播主欠錢。

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香至北港朝天宮，每年吸引信徒9天8夜徒步參與，報名費700元，提供帽子、背心、毛巾、臂章、口罩等紀念品。

警方調查，37歲王姓女子今年4月在臉書媽祖相關社團貼文，宣稱可代辦報名，以臉書私訊或手機致電聯繫欲報名者，指示匯款報名費700元至指定郵局帳戶，部分要求加收代辦費100元；7人共報名約20個名額，匯款後未收到贈品，又聯繫不上王，陸續報案，損失1萬5600元。

刑事局偵九大隊第二隊清查，王曾從事清潔工，後來擔任物流倉管，涉嫌以販賣餐券、旅行費等名義收錢不出貨，多次被查獲假網路拍賣案，這次使用友人20歲林姓女子門號註冊臉書帳號及致電被害人，上月21日分別搜索兩人彰化縣住處通知帶回詢問，從王住處查扣背心等紀念品。

王坦承行騙，稱購買浪Live代幣「浪花」斗內直播主，欠代購業者1萬7000元，提供該業者帳戶供報名進香被害人匯款，至於紀念品是自行收藏。林稱，將未使用門號借給王，對詐騙不知情。

據調查，王未曾從該帳戶提領贓款，警方懷疑是三方詐騙手法，代購業者不知情，收到匯款後出貨，王騙得代幣，追查釐清。

王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元，刑事局查扣背心等紀念品。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元，刑事局查扣背心等紀念品。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元，刑事局查扣背心等紀念品。記者李奕昕／攝影
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元，刑事局查扣背心等紀念品。記者李奕昕／攝影
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（右）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（右）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（右）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（右）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（中）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（中）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（中）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子（中）涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元，刑事局查獲共犯林姓女子（中）。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元，刑事局查獲共犯林姓女子（中）。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝
王姓女子涉嫌利用苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香，宣稱代辦報名，向7人騙走1萬5600元。記者李奕昕／翻攝

進香 詐騙 詐欺 直播主 白沙屯媽祖 斗內 拱天宮

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