詐團警告詐騙！存股達人陳重銘曝「超會演」恐怖手法 員警、郵局都入戲

詐騙猖獗連存股達人也險被騙倒！理財專家陳重銘經常於臉書粉專分享台股的投資心得與看法，但近日他卻遭詐騙集團盯上，對方打電話給他表示其身分證被假冒拿去郵局辦業務，陳重銘原本信以為真後來仍決定去派出所報案，才發現是一場騙局，還說「他們超會演」。

陳重銘。聯合報系資料照

民視新聞網報導指出，陳重銘接到一通疑似是郵局人員的電話，對方表示有奇怪人士拿陳重銘的證件至台中一間郵局要辦業務，並在電話中直接跟陳重銘核對姓名與身分證字號。

對方在電話中一下子說已趕快叫郵局的警衛把那個人攔住，後來卻又說人跑掉了，整個過程語氣非常逼真，而詐團隨後叫陳重銘直接撥打某支電話號碼，表示可以協助處理。

陳重銘疑惑，那間郵局位在非常偏遠的地方，而且他的證件也還在身上，所以對方就是利用有人拿他的假證件去辦業務，刻意製造出讓他緊張的感覺。

此外，陳重銘也分享身邊亦有朋友近日接獲醫院來電，告知有人攜假證件領處方箋，電話中甚至還出現假員警一起演戲。陳重銘呼籲大家，千萬不要隨便匯錢給陌生人，因為錢永遠拿不回來。