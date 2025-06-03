打詐不力？數發部長黃彥男：上任一年下架11萬件詐騙訊息

數位發展部部長黃彥男今（3）日舉行上任周年記者會，針對全台最關注的詐騙問題，黃彥男指出，面對數位詐騙，數發部與公私部門密切合作，積極推動打擊詐騙行動，「網路詐騙通報查詢網」自上線以來，共接獲20萬7674件民眾通報案件，其中有11萬3585件經確認為詐騙，並通報平台下架處理。

黃彥男說，「網路詐騙通報查詢網」自上線以來，已有1萬7558次累積下載次數，約有2300名民眾曾透過平台回報可疑的網路詐騙訊息。數發部將持續推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三大核心施政方向，致力於引領台灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來。

數位發展部指出，這一年來，高風險投資與冒名詐騙廣告數量都顯著下降，像是高風險金融投資類詐騙廣告，自過去單周高峰7萬7484件，下降至今年5月平均每周約4490件。

而「身分冒充類詐騙廣告」的掃獲案件數，也由單周最多3萬8139件，下降至今年5月，每周約822件。數位發展部指出，都是「大幅下降」。

黃彥男說，自去年7月底公告「打詐專法」起累計至今年5月間，詐騙廣告數據上，無論是金融投資或身分冒充類詐騙廣告，在政策實施後，都呈現逐步下降趨勢。數發部也推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINE、Google等大型網路平台驗證廣告刊播者及出資者的身分。

為因應詐騙手法不斷翻新，數位部已在今年5月15日推出新版「網路詐騙通報查詢網2.0」版，今年也會持續與相關部會合作，建立跨部門、跨機關的防詐聯防機制。

黃彥男並承諾持續強化數位韌性，數發部已在政府重要節點布建700個非同步衛星站點，同時加速推動5G基地台建置近1.6萬座，並補助台馬4號海纜與離島微波建設。此外，數發部也完成近地高空通訊平台驗證，推動129個公務機關導入「黑名單自動化部署服務」，辦理71個機關的資安攻防演練。