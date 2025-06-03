快訊

鼻酸！台東「天空之鏡」溺水少年尋獲遺體 家境清寒曾想輟學工作

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

打詐不力？數發部長黃彥男：上任一年下架11萬件詐騙訊息

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

數位發展部部長黃彥男今（3）日舉行上任周年記者會，針對全台最關注的詐騙問題，黃彥男指出，面對數位詐騙，數發部與公私部門密切合作，積極推動打擊詐騙行動，「網路詐騙通報查詢網」自上線以來，共接獲20萬7674件民眾通報案件，其中有11萬3585件經確認為詐騙，並通報平台下架處理。

黃彥男說，「網路詐騙通報查詢網」自上線以來，已有1萬7558次累積下載次數，約有2300名民眾曾透過平台回報可疑的網路詐騙訊息。數發部將持續推動「強化數位韌性」、「發展數位經濟」及「積極強化打詐」三大核心施政方向，致力於引領台灣邁向更安全、便利與繁榮的數位未來。

數位發展部指出，這一年來，高風險投資與冒名詐騙廣告數量都顯著下降，像是高風險金融投資類詐騙廣告，自過去單周高峰7萬7484件，下降至今年5月平均每周約4490件。

而「身分冒充類詐騙廣告」的掃獲案件數，也由單周最多3萬8139件，下降至今年5月，每周約822件。數位發展部指出，都是「大幅下降」。

黃彥男說，自去年7月底公告「打詐專法」起累計至今年5月間，詐騙廣告數據上，無論是金融投資或身分冒充類詐騙廣告，在政策實施後，都呈現逐步下降趨勢。數發部也推動網路廣告實名制，要求Facebook、LINE、Google等大型網路平台驗證廣告刊播者及出資者的身分。

為因應詐騙手法不斷翻新，數位部已在今年5月15日推出新版「網路詐騙通報查詢網2.0」版，今年也會持續與相關部會合作，建立跨部門、跨機關的防詐聯防機制。

黃彥男並承諾持續強化數位韌性，數發部已在政府重要節點布建700個非同步衛星站點，同時加速推動5G基地台建置近1.6萬座，並補助台馬4號海纜與離島微波建設。此外，數發部也完成近地高空通訊平台驗證，推動129個公務機關導入「黑名單自動化部署服務」，辦理71個機關的資安攻防演練。

為建構多元且安全通訊的應變網路，黃彥男今年施政規畫包括「建設海陸空應變網路」、「提升通傳網路防護」及「普及通訊網路建設」三方向，數位發展部去年已經維運、布建196個非同步衛星關鍵站點，後續會持續輔導業者推動衛星事業，並強化海纜登陸站韌性，後續還會並完成低軌衛星地面站資安產業規範、持續推動行動電信網路普及。

數發部長黃彥男指出「網路詐騙通報查詢網」累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降。圖／本報系資料照片
數發部長黃彥男指出「網路詐騙通報查詢網」累計已受理逾21萬件通報案件，確認並下架逾11萬件詐騙訊息，高風險投資與冒名詐騙廣告數量顯著下降。圖／本報系資料照片

詐騙 廣告

延伸閱讀

隴華多角化 搶 AI 商機

桃檢林淑瑗逮律師游光德詐團 獲頒新世代打詐特殊貢獻

罕見具TRM加密貨幣認證 台中檢察官查虛幣高手獲頒打詐有功人員

越打越猖獗！彰化縣打詐8連霸 件數及金額依然往上長

相關新聞

打詐不力？數發部長黃彥男：上任一年下架11萬件詐騙訊息

數位發展部部長黃彥男今（3）日舉行上任周年記者會，針對全台最關注的詐騙問題，黃彥男指出，面對數位詐騙，數發部與公私部門密...

免費遊泰國卻被拐至詐騙園區！ 8台人被賣掉3人逃回來…揭小黑屋凌虐慘況

只是跟團去泰國旅遊，卻可能再也回不來台灣！8名國人去年底在桃機搭廉航前往曼谷，下機後就被送至緬甸，8個人中有5人仍生死未卜，…

虛擬貨幣交易所 幣託被駭未報案

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，盜轉美金一一五○萬美元，警方未接獲報案。幣託昨證實被駭客攻擊，未說明損失金額，...

國內最大虛擬貨幣實體店 幣想涉洗錢17億 3高層收押

國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押...

議員揭臉書名人詐騙廣告多 蔣萬安：研議開罰標準

北市議員曾獻瑩今天說，詐團冒用輝達執行長黃仁勳名義在臉書登廣告行騙，臉書賺廣告費卻未盡防詐義務，要市府提告；市長蔣萬安說...

詐騙頻傳 汐止區秀峰關懷站教長者守護自身財產

汐止區的秀峰銀髮關懷據點，每個星期一都在綜合運動場的教室上課，安排多元課程，讓長輩動一動，有體適能也有手作課程，而詐騙案件頻傳，也特別請銀行及律師來教長輩如何守護自己的退休金還有財產，以免被騙，長輩說收獲很多。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。