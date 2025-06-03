快訊

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

台積電海外設廠技術會不會被偷？魏哲家拍胸脯保證：不會！

Google Pixel 10快來了！實機照外洩長這樣 被爆8月20日提早開賣

免費遊泰國卻被拐至詐騙園區！ 8台人被賣掉3人逃回來…揭小黑屋凌虐慘況

聯合新聞網／ 綜合報導

只是跟團去泰國旅遊，卻可能再也回不來台灣！8名國人去年底在桃機搭廉航前往曼谷，下機後就被送至緬甸，8個人中有5人仍生死未卜，另3人則付了贖金獲釋。

８名台灣人前往泰國接受招待旅遊，卻落入詐騙集團手中，其中3人付贖，5人仍生死未卜。示意圖／AI生成
８名台灣人前往泰國接受招待旅遊，卻落入詐騙集團手中，其中3人付贖，5人仍生死未卜。示意圖／AI生成

據《自由時報》的報導指出，5名失聯國人比較年輕，被轉賣至詐騙園區負責虛擬貨幣的投資話術進行詐騙，而且業績要達到50萬美元，詐團才肯放人。

這8位民眾因為相信「免費泰國旅遊」的高薪招待噱頭，而落人跨國詐騙集團的陷阱，其中一名付贖金幸運回台的婦人表示，詐團分工嚴謹，把她們囚禁還有人看守，甚至不斷被打罵恐嚇。

該名婦人仔細回想，其實在桃機用Telegram拍照上傳時，就已經被賣掉了，她勸其他國人千萬不要相信講得天花亂墜的海外高薪工作。

至於那5名年輕人除了配合詐團用虛擬貨幣投資騙人之外，還要用角色扮演視訊騙老人，有位年輕人不小心將詐團提供的工作用手機帶回宿舍與女友通話，被發現後遭關至小黑屋毒打，並撂話下次再犯就活埋。

相關新聞

免費遊泰國卻被拐至詐騙園區！ 8台人被賣掉3人逃回來…揭小黑屋凌虐慘況

只是跟團去泰國旅遊，卻可能再也回不來台灣！8名國人去年底在桃機搭廉航前往曼谷，下機後就被送至緬甸，8個人中有5人仍生死未卜，…

虛擬貨幣交易所 幣託被駭未報案

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，盜轉美金一一五○萬美元，警方未接獲報案。幣託昨證實被駭客攻擊，未說明損失金額，...

國內最大虛擬貨幣實體店 幣想涉洗錢17億 3高層收押

國內最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，涉替詐團洗錢騙走十七億元，刑事局陸續查獲施姓負責人等十二人，其中三人檢方聲押...

議員揭臉書名人詐騙廣告多 蔣萬安：研議開罰標準

北市議員曾獻瑩今天說，詐團冒用輝達執行長黃仁勳名義在臉書登廣告行騙，臉書賺廣告費卻未盡防詐義務，要市府提告；市長蔣萬安說...

詐騙頻傳 汐止區秀峰關懷站教長者守護自身財產

汐止區的秀峰銀髮關懷據點，每個星期一都在綜合運動場的教室上課，安排多元課程，讓長輩動一動，有體適能也有手作課程，而詐騙案件頻傳，也特別請銀行及律師來教長輩如何守護自己的退休金還有財產，以免被騙，長輩說收獲很多。...

影／全國最大交易所幣想被抄！涉詐騙洗錢17億 被害上看4000人

全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元，施姓負責人等10人被查緝到案。刑事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。