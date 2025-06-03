免費遊泰國卻被拐至詐騙園區！ 8台人被賣掉3人逃回來…揭小黑屋凌虐慘況

只是跟團去泰國旅遊，卻可能再也回不來台灣！8名國人去年底在桃機搭廉航前往曼谷，下機後就被送至緬甸，8個人中有5人仍生死未卜，另3人則付了贖金獲釋。

８名台灣人前往泰國接受招待旅遊，卻落入詐騙集團手中，其中3人付贖，5人仍生死未卜。示意圖／AI生成

據《自由時報》的報導指出，5名失聯國人比較年輕，被轉賣至詐騙園區負責虛擬貨幣的投資話術進行詐騙，而且業績要達到50萬美元，詐團才肯放人。

這8位民眾因為相信「免費泰國旅遊」的高薪招待噱頭，而落人跨國詐騙集團的陷阱，其中一名付贖金幸運回台的婦人表示，詐團分工嚴謹，把她們囚禁還有人看守，甚至不斷被打罵恐嚇。

該名婦人仔細回想，其實在桃機用Telegram拍照上傳時，就已經被賣掉了，她勸其他國人千萬不要相信講得天花亂墜的海外高薪工作。

至於那5名年輕人除了配合詐團用虛擬貨幣投資騙人之外，還要用角色扮演視訊騙老人，有位年輕人不小心將詐團提供的工作用手機帶回宿舍與女友通話，被發現後遭關至小黑屋毒打，並撂話下次再犯就活埋。