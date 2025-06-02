虛擬貨幣交易所 幣託被駭未報案

汐止區的秀峰銀髮關懷據點，每個星期一都在綜合運動場的教室上課，安排多元課程，讓長輩動一動，有體適能也有手作課程，而詐騙案件頻傳，也特別請銀行及律師來教長輩如何守護自己的退休金還有財產，以免被騙，長輩說收獲很多。...

2025-06-02 17:37