聽新聞
0:00 / 0:00
虛擬貨幣交易所 幣託被駭未報案
國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，盜轉美金一一五○萬美元，警方未接獲報案。幣託昨證實被駭客攻擊，未說明損失金額，強調多數資產存於冷錢包，資產安全無虞，用戶權益不受影響。
有區塊鏈專家網友撰文稱，幣託（BitoPro）上月八日疑遭駭客攻擊，熱錢包價值一一五○萬美元（約台幣三點四億元）的虛幣失竊，駭客從幣託數個錢包轉出，以去中心化交易出售，並透過混幣切斷虛幣來源連結。
幣託昨聲明，近期進行錢包系統升級與資產移轉作業，舊熱錢包調度資金過程遭駭客攻擊，立即啟動緊急應變機制，第一時間將平台資產轉移至新錢包及阻斷駭客行為，並委託資安公司協助調查。
聲明指出，平台虛擬資產儲備充足，用戶權益完全不受影響，用戶加值、提領、交易功能皆維持正常運作。
科技偵查官警說，近年國外虛幣交易所被駭事件頻傳，虛幣因去中心化特性，一旦脫離可控交易所範圍便難追回。
資安專家認為，幣託未第一時間說明，應是想避免引發用戶恐慌致大量撤回資金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言