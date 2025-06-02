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虛擬貨幣交易所 幣託被駭未報案

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，盜轉美金一一五○萬美元，警方未接獲報案。幣託昨證實被駭客攻擊，未說明損失金額，強調多數資產存於冷錢包，資產安全無虞，用戶權益不受影響。

有區塊鏈專家網友撰文稱，幣託（BitoPro）上月八日疑遭駭客攻擊，熱錢包價值一一五○萬美元（約台幣三點四億元）的虛幣失竊，駭客從幣託數個錢包轉出，以去中心化交易出售，並透過混幣切斷虛幣來源連結。

幣託昨聲明，近期進行錢包系統升級與資產移轉作業，舊熱錢包調度資金過程遭駭客攻擊，立即啟動緊急應變機制，第一時間將平台資產轉移至新錢包及阻斷駭客行為，並委託資安公司協助調查。

聲明指出，平台虛擬資產儲備充足，用戶權益完全不受影響，用戶加值、提領、交易功能皆維持正常運作。

科技偵查官警說，近年國外虛幣交易所被駭事件頻傳，虛幣因去中心化特性，一旦脫離可控交易所範圍便難追回。

資安專家認為，幣託未第一時間說明，應是想避免引發用戶恐慌致大量撤回資金。

國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失1150萬元，幣託發聲明證實被駭客攻擊。記者李奕昕／翻攝美
國內知名虛擬貨幣交易所幣託傳出遭駭客攻擊，損失1150萬元，幣託發聲明證實被駭客攻擊。記者李奕昕／翻攝美

駭客 虛擬貨幣

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